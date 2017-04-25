油价下跌 因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产

路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。

根据俄罗斯官员和油企公布的投资计划详情，如果将在6月30日到期的OPEC和非OPEC产油国减产协议将不会延长六个月，俄罗斯产油量可能升至30年来最高水准。

“我们认为减产协议延长执行的可能性很高，OPEC支持延长减产协议的共识日益加强，不过，上周市场下跌，似乎是归因于缺乏延长协议的确实证据，”Citi Futures能源专家Tim Evans在报告中说。

“我们的看法是，油价下跌更多是对之前过于乐观和投机性过多的看法进行修正，而非潜在基本面状况出现转变，但那些希望看到基本面理由的人士，他们反而会聚焦在OPEC或美国产量增长。”

上周油价大跌约7%，部份因为迹象显示美国页岩油产量不断上升，抵销石油输出国组织(OPEC)和其他产油国在今年上半年为日减产约180万桶作出的努力。

布兰特原油收低0.36美元，报每桶51.60美元，此前触及日内高位52.57美元。

美国原油期货收跌0.39美元，报每桶49.23美元，日内稍早触及50.22高位。

交易商和经纪商也指出，油市下跌，尽管法国大选结果令人释然，美元明显下跌，这反映了偏空的市场人气占主导。

美国汽油期货下挫约1.4%，引领市场走低，交易商说，因炼厂在季节性维修后增产，以及需求忧虑。

截至4月21日的一周，美国连续第14周增加活跃钻机数，总数达到688座，延续持续了11个月的复苏态势。这料将提振美国5月页岩油产量创下逾两年来最大月度增幅。(完)