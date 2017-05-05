油价挫至五个月低位 因担心供应过剩和OPEC不可能加大减产力度

路透纽约5月4日 - 油价周四骤降至五个月低位，布兰特原油成交量创下纪录，因石油输出国组织(OPEC)和其他产油国看似排除了加大减产力度，以缓和全球供应持续过剩局面的可能性。

原油结算价跌至每桶50美元之下，这是11月29日来最低水准，全数抹去了油市在OPEC于2016年底公布减产后录得的涨幅。

OPEC代表今日淡化了5月25日OPEC和其他产油国会晤时将会加大减产规模的可能性。但他们表示，目前的减产协议可能延长。消息公布后，油价扩大跌幅。

不过，分析师表示，非OPEC产油国在延长减产的问题上可能会很纠结。

美国原油期货下挫4.81%，收报每桶45.52美元，盘中最多下跌5.29%，至日内低位45.29美元，此为11月29日来最低。

布兰特原油期货急跌4.75%，收报每桶48.38美元，盘中最多下跌5.17%。

近月布兰特原油期货有接近52.5万口合约易手，根据路透追溯至1988年的数据，创下纪录最高成交量。

美国原油成交量增至逾89.8万口，为近两个月最高。

交易商表示，商品交易顾问(CTA)是今日结清合约的市场参与者之一。

“尽管预计OPEC会将自设的减产计划延长六个月，但要说服几个非OPEC产油国也延长减产将是一个挑战，”Interfax Energy的Global Gas Analytics的资深能源分析师Abhishek Kumar说，“美国原油产量持续增加，令OPEC不太可能将限产计划延长至2017年以后。”

迹象显示全球第二大原油消费国中国能源需求放缓，中国4月财新服务业PMI降至近一年低位。

交易商和分析师表示，两份指标原油合约测试主要支撑位，美国原油跌至远低于关键位47.23美元的水准。(完)