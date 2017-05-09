油价反弹 因OPEC提及将减产延至2018年初

路透纽约5月8日 - 油价周一上涨，盘中交投震荡，受主要产油国的声明支撑。声明暗示，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国的减产行动将可能延长至2018年初。

指标布兰特原油收涨0.24美元，或0.5%，报每桶49.34美元。美国原油收升0.21美元，报每桶46.43美元。

油价在尾盘承压，因投资者担心，全球供应过剩的局面缓解的速度不如预期般快。

OPEC和俄罗斯等非OPEC产油去年底决定原油减产180万桶/日，以令全球原油供应减少。限产协议有可能延长至2018年的消息，提振油市温和上涨。

油市恢复平衡时间冗长，促使油市投资者重新评估OPEC减产协议是否起效。沙特能源部长法力赫周一发表更强而有力的言论，他说，产油国将“尽一切努力”来平衡油市。

他说，减产协议可能延长至明年初。

科威特油长马尔祖克周一称，产油国“在延长减产协议至少六个月的问题上几乎达成共识”，与法力赫的担忧相呼应。(完)