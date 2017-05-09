油价反弹 因OPEC提及将减产延至2018年初

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透纽约5月8日 - 油价周一上涨，盘中交投震荡，受主要产油国的声明支撑。声明暗示，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国的减产行动将可能延长至2018年初。
指标布兰特原油收涨0.24美元，或0.5%，报每桶49.34美元。美国原油收升0.21美元，报每桶46.43美元。
油价在尾盘承压，因投资者担心，全球供应过剩的局面缓解的速度不如预期般快。
OPEC和俄罗斯等非OPEC产油去年底决定原油减产180万桶/日，以令全球原油供应减少。限产协议有可能延长至2018年的消息，提振油市温和上涨。
油市恢复平衡时间冗长，促使油市投资者重新评估OPEC减产协议是否起效。沙特能源部长法力赫周一发表更强而有力的言论，他说，产油国将“尽一切努力”来平衡油市。
他说，减产协议可能延长至明年初。
科威特油长马尔祖克周一称，产油国“在延长减产协议至少六个月的问题上几乎达成共识”，与法力赫的担忧相呼应。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。