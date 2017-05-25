油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期

路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。

美国能源资料协会(EIA)周三公布，上周美国原油库存连降第七周，汽油和馏分油库存也减少。

EIA数据显示，截至5月19日该周美国原油库存减少440万桶，高于分析师预估的240万桶，汽油库存仅减少78.7万桶，预估为减少120万桶。

周四，OPEC将同非OPEC产油国讨论决定是否延长减产协议，该措施直到近期才在全球库存数据中看出有所效果。

布兰特原油收低0.19美元，报每桶53.96美元，美国原油收低0.11美元，报每桶51.36美元。

一名OPEC消息人士表示，由主要OPEC成员和非OPEC产油国组成的部长级委员会周三建议，在第二天的会议上维持当前减产水平不变。

OPEC成员国科威特稍早表示，不能排除OPEC与其他产油国决定加大减产幅度的可能性。

俄罗斯油长称OPEC和非OPEC产油国将在周四讨论延长减产协议12个月至明年6月的选项。但科威特油长称周四OPEC会议只会考虑延长减产九个月的提议，延长12个月不是一个选项。

除了库存高企之外，导致油市没有紧缩的主要原因之一是美国石油产量。自2016年年中以来，美国石油产量已大增逾10%，达到930万桶/日。

受益于油市正价差结构，也就是远期合约价格高于近月合约，美国钻油商售出远期产量，作为扩大产量的资金来源。

高盛等机构分析师指出，要阻止此一因素，应设法让油价曲线转为逆价差。(完)