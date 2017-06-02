油价涨跌互见 上周美国原油库存骤降但全球供应过多

路透纽约6月1日 - 油价周四涨跌互见，布兰特原油下跌，因担心主要产油国产量上升，令全球供应过剩问题加重，但美国原油小幅上涨，因上周美国原油库存降幅超过预期。

美国原油收高0.04美元，报每桶48.36美元。布兰特原油收低0.13美元，报50.63美元。两份原油合约在盘后交易中下跌，未能保住早盘美国原油和汽油库存骤降带来的提振。

“美国原油库存连降第八周，市场变动不大，”Tradition Energy市场研究部门董事Gene McGillian说。“市场在告诉我们，除非库存大幅减少，否则油价上涨的想法是不切实际的。”

美国能源资料协会(EIA)数据显示，上周美国原油库存减少640万桶，超过预期的减少440万桶。在美国夏季驾车高峰季开始前，上周汽油库存也骤降。

路透调查周三显示，5月OPEC增产，为年内首见，因尼日利亚和利比亚产量上升，抵销其他OPEC成员国的减产协议兑现率上升的影响。

美国产量上升，和预期美国页岩油开采活动持续将提振产量，抵销OPEC减产的努力。

美国产量接近主要产油国俄罗斯和沙特的水平。上周美国日产量为934桶，为2015年8月来最高。

OPEC秘书长巴尔金都周四在俄罗斯一个经济论坛上表示，目前讨论利比亚和尼日利亚何时加入限产行动为时过早，因为这两个国家还有很多问题要解决。

不过，消息人士表示，上周OPEC曾经讨论将进一步减产1-1.5%，如果库存仍然居高不下且继续重压油价，可能再考虑这项提议。

俄罗斯能源部副部长称，或将2018年石油日产量上调至最多1,107万桶。(完)