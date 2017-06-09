油价下跌 结算价创11月减产协议达成前夕以来最低

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透纽约6月8日 - 油价周四续跌，延续上日美国原油库存意外急增的数据公布后的抛售，布兰特原油结算价创11月29日以来最低，这是石油输出国组织(OPEC)宣布减产协议的前一日。
布兰特原油下跌0.20美元，结算价报每桶47.87美元。美国原油期货收低0.08美元，结算价报每桶45.64美元。
“库存报告公布后市场倒吸了一口凉气，对油市而言，报告非常不利，”Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow说。
“市场仍然缺乏耐心，急切想看到OPEC和非OPEC减产的成效，正在全球范围内寻找反映库存真的下降的其它数据。”
油价跌穿50美元，尽管OPEC牵头的全球主要产油国承诺，将减产180桶/日的协议延长至明年。
不过，全球原油供应仍然充足，尤其美国页岩油生产不断扩张，有望与沙特和俄罗斯比肩。
周三油价大跌5%，因美国能源资料协会(EIA)数据显示，上周美国原油和汽油库存意外增加。
根据EIA周三的数据，美国原油日产量降至931.8万桶，为四周内首次下降。
但U.S. Bank Wealth Management资深投资策略师Rob Haworth称，对油市而言，美国库存数据高企，“盖过任何产量温和下降”的影响。
皇家荷兰/壳牌石油集团周三取消了尼日利亚费卡多斯原油出口的不可抗力，令该国各等级原油出口得以全面恢复，为16个月以来首次。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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