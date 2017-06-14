油价收高 但在API公布上周原油库存意外增加后盘后下滑

路透纽约6月13日 - 原油价格周二收高，此前石油输出国组织(OPEC)报告全球减产的细节，但表示5月OPEC原油产量总体上升，油价仍远低于每桶50美元，尽管已温和反弹。

但油价在盘后交易中下跌，因美国石油协会(API)在收市后公布，截至6月9日该周，美国原油库存增加280万桶，预期为减少270万桶。

指标布兰特原油结算价报48.72美元，上涨0.43美元。美国原油结算价报46.46美元，上升0.38美元。

市场将关注周三早上美国能源资料协会(EIA)公布的官方数据，看看是否和API数据一致。

业内知情人士周一称，全球最大的石油出口国沙特阿拉伯7月分配给亚洲的石油共减少约30万桶/日，并大幅减少对美国的供应。

OPEC月度报告显示，5月OPEC原油日产量上升33.6万桶至3,214万桶，因尼日利亚和利比亚增产。这两个国家不受减产协议约束。OPEC报告又表示，油市会以“更缓慢速度”恢复供需平衡。

油市疲弱，因布兰特原油的技术面不佳，周一，布兰特原油的50日移动均线跌穿200日移动线，这是短期走势趋弱的指标，被称为“死亡交叉”。(完)