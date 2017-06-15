油价跌近4%至11月来最低 因美国汽油库存意外急增

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月14日 - 油价周三大跌近4%，创下七个月来最低的结算价，因上周美国汽油库存意外大幅增加，国际能源署(IEA)的预期暗示未来一年供应大幅上升。
这些消息突显油市持续受到美国汽油需求疲弱，美国产量，特别是页岩油产量，不断上升的冲击。
尽管OPEC牵头和其他产油国减产近六个月，以降低全球供应过多的局面，但油价未能持续保持在许多人预期的较高水准。
“我们需要看到OPEC减产对全球原油供应造成影响的迹象，但明显还没看到，至少目前如此，”Nasdaq首席能源分析师Tamar Essner说。
在连涨三日后，美国原油期货下跌1.73美元，或3.7%，结算价报每桶44.73美元，为11月14日来最低的结算价。这较2月底触及的结算价高位54.45美元下跌18%。
布兰特原油下跌1.72美元，或3.5%，结算价报每桶47美元，为该合约11月29日来最低的结算价，当日是OPEC宣布减产的前一天。
分析师说，两份原油合约都受到美国汽油期货大跌超过4%拖累，此前EIA公布上周美国汽油库存增加210万桶。
根据EIA，美国汽油库存达到2.424亿桶，较五年均值高出9%，因过去四周需求同比下降1.2%。
分析师表示，汽油库存数据偏空，盖过上周美国汽油库存减少170万桶对油市的影响。
国际能源署(IEA)周三表示，尽管明年全球石油日消费量料首次突破1亿桶，但届时石油供给的增长料将超过需求增速。IEA称，2018年非石油输出国组织(OPEC)成员国的原油产出增速将比今年加快一倍。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。