油价小幅上涨 美国原油库存骤降带动的升势消退

路透纽约7月6日 - 油价周四小幅上涨，远低于盘中高位，此前美国原油和汽油库存降幅远大于预期，提振油价短暂大升。

油价过去几周多来均未能保持升势，因投资者对全球原油供应持续过剩越发忧虑。

美国能源资料协会(EIA)称，美国原油库存下降630万桶，因炼厂活动增加和进口减少，远超分析师预计的库存减少约230万桶，总库存降至5.029亿桶，为1月以来最低。

油价在下午交易开始回吐涨幅，此前触及盘中高位每桶46.53美元，美国原油收升0.39美元，报每桶45.52美元，布兰特原油在库存数据发布后触及每桶49.18美元的盘中高位，收盘涨0.32美元，报48.11美元。

“现在有许多利空，”Price Futures Group分析师Phil Flynn称，“市场仍认为全球供应不会达到平衡。”

投资者认为石油输出国组织(OPEC)需要进一步减产才能抵消掉美国页岩油产量的增加。

美国汽油库存上周减少370万桶，远超110万桶的预期，但汽油库存仍较季节性平均水平高约6%，所以投资者将关注7月数据，以了解需求是否强劲到能够消化库存。

过去两周，数个投资银行下调了油价预期，美银美林将今明两年的布兰特原油价格预估分别从54和56美元下调至50和52美元。

Bernstein Research将今明两年的布兰特原油价格预估分别从60和70美元下调至50美元。

丹麦盛宝称油价在未来几个月将升向55美元，但预计年底和明年将走低。(完)