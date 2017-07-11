油价微幅上涨 但全球供应不断增长令人堪忧

路透纽约7月10日 - 油价周一微幅上涨，但美国勘探活动扩张和利比亚及尼日利亚减产的不确定性，令未来供应前景不明朗。

美国原油期货收高0.17美元或0.4%，报每桶44.40美元。布兰特原油期货上升0.17美元或0.36%，报每桶46.88美元。

尽管油价日内微幅上升，但布兰特原油价格今年迄今累积下跌了17%。

围绕减产的疑问犹在，市场“不确定OPEC将会何去何从”，能源顾问公司WTRG Economics总裁James Williams说。

几个主要OPEC产油国的油长将于7月24日在俄罗斯圣彼得堡与和非OPEC产油国俄罗斯会晤，讨论油市。

根据彭博报导，科威特周日表示，尼日利亚和利比亚获邀出席这次会议，这两国可能在11月OPEC进行正式磋商前开始限产。

不过，科威特油长Essam al-Marzouq周一向记者表示，尼日利亚油长因早有安排，不能出席OPEC会议。

利比亚周一表示，该国准备参与磋商，但补充说，在商讨该国限产时，应考虑其政治，经济和人道局势。

美国原油产量持续增长，自去年中以来增长超过10%。

能源服务公司贝克休斯表示，上周美国能源公司增加了七座钻机，为过去25周以来第24周增加，总钻机数上升至763座，为2015年4月以来最高水平。(完)