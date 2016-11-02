油价触及一个月低位后收低 关注美国原油库存数据

路透纽约11月1日 - 油价周二收低，此前触及一个月低点，因预计上周美国原油库存将增加，且投资者怀疑石油输出国组织(OPEC)会否落实提拟议的减产计划。

美国石油协会(API)周二将公布美国原油周度库存数据。美国能源资料协会(EIA)将在周三公布库存数据，分析师预计，上周美国原油库存增加100万桶，之前原油库存在过去八周中有七周下降。

布兰特原油收低0.47美元，或1%，报每桶48.14美元，日低为47.72美元，此为9月28日来最低水准。

美国原油收跌0.19美元，或0.4%，报每桶46.67美元，此前触及一个月低位46.20美元。

原油稍早上涨，因美元下滑。

原油期货盘初上涨，还受助于汽油期货急升，此前在阿拉巴马州发生爆炸后，Colonial Pipeline Co [COLPI.UL]关闭了主要汽油输送管道。消息提振汽油期货跳涨15%，之后升幅缩减至4.6%，因Colonial计划在周六前恢复管道运行。

“市场焦点重新回到，迄今为止，OPEC仍未能拿出令人信服的减产计划，以及美国原油库存可能从目前的水准上升，”纽约能源对冲基金Again Capital合作伙伴John Kilduff说。(完)