油价大跌3% 因上周美国原油库存创纪录最大增幅

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约11月2日 - 油价周三下挫3%，因上周美国原油库存创纪录最大增幅，引发投资者担心全球供应过剩，几日前路透调查显示，分析师预计石油输出国组织(OPEC)产量可能再创纪录高位。
美国能源资料协会(EIA)公布，在截至10月28日该周，美国原油库存增加1,440万桶，分析师预期为增加100万桶。上周美国原油库存创下1982年开始编纂该数据以来的最大增幅，且高于周二美国石油协会(API)公布的增加930万桶。
“数据非常，非常利空。报告的其他数据变得不重要了。”WTRG Economics能源分析师James L. Williams表示。
美国原油收低1.33美元，或2.9%，报每桶45.34美元，稍早跌穿45美元支撑位，降至五周低点44.96美元。
布兰特原油收挫1.28美元，或2.7%，报46.86美元，此前降至9月28日来最低46.46美元。
“许多看多油价的市场人士撤出市场，结清头寸，”在Tyche Capital Advisors进行远期美国原油价差交易的Tariq Zahir。
“如果在本周末或下周初前，油价降至每桶42美元或41美元，我不会感到意外，因为没有人认为OPEC将减产会对油价造成影响。”
路透调查周一显示，10月石油输出国组织(OPEC)石油产量可能再创纪录高位，日产量达到3,380万桶。OPEC将在11月30日举行会议，希望敲定减产计划。
本周，两个OPEC产油国暗示，较之减产，它们更乐意增产。尼日利亚称该国原油产量上升至210万/日，利比亚原油日产量自9月中以来翻番，至大约59万桶。
上周美国原油日进口量增加200万桶，至接近900万桶，为2012年9月来最高水准。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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