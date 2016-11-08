油价因对希拉里选情的乐观情绪上涨 但美元和OPEC疑虑限制升幅

路透纽约11月7日 - 油价周一收高逾1%，受助于美国民主党总统候选人希拉里将不会面临邮件门的刑事指控的消息提振。

不过，油价涨幅受限，因美元走坚和投资者对石油输出国组织(OPEC)计划中的减产感到怀疑。美元上涨，因笼罩在希拉里竞选之路上的一片乌云消除。

美国原油收涨0.82美元，或1.9%，报每桶44.89美元。布兰特原油收高0.57美元，或1.3%，报每桶46.15美元。

美国联邦调查局(FBI)周日表示，没有改变7月所做的结论，即在希拉里使用私人邮件服务器处理公务一案中，没有理由对她提出刑事指控。

美国股市在美国总统大选前夕势将录得3月1日来最大单日涨幅，波动率指数势将创下6月底来最大单日跌幅。

不过，Powerhouse副执行总裁David Thompson说，看来油价不太可能因美国政治情势而进一步上涨。

“油价在希拉里当选总统后会进一步上升？我不是很肯定，”Thompson说，油价上涨不是因为希拉里的政策，而是投资者对特朗普当选总统带来“未知数感到的担忧”减弱。

美国原油上涨，也受助于能源监察服务公司Genscape数据显示，截至11月4日该周，美国库欣原油库存减少44.2077万桶。

接受路透调查的分析师预估，上周美国原油库存将增加110万桶，之前一周原油库存增幅创下纪录高位。

石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周一称，该组织将遵守9月在阿尔及尔达成的减产协议。

但许多分析师对OPEC可成功协商减产计划，使油市恢复平衡的能力感到怀疑。(完)