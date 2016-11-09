油价几无变动 等待美国总统选举结果揭晓

路透纽约11月8日 - 油价周二几无变动，市场静待美国选民投票支持哪位候选人出任下届总统。

最新的几项民调显示，民主党总统候选人希拉里的支持率比共和党候选人特朗普领先。大部份投资者预计，如果希拉里当选总统，市场信心较大，金融市场将较稳定。

布兰特原油收低0.11美元，或0.2%，报每桶46.04美元。美国原油收升0.09美元，或0.2%，报每桶44.98美元。

周二布兰特原油较美国原油升水降至近五个月最低，因相对于美国原油，布兰特原油较疲弱，部份原因是预期OPEC产量创下纪录。

“大家都在等待美国大选结果。市场有太多不确定性，油价未有明确方向，”能源顾问公司WTRG Economics总统James Williams说，他指出，市场人士也在等待两份美国原油库存报告。

美国石油协会(API)将在2130GMT公布截至11月4日该周美国原油库存数据。美国能源资料协会(EIA)将在周三公布其库存报告。

根据路透调查，分析师预估上周美国原油库存将增加130万桶。

石油输出国组织(OPEC)预期，未来三年全球对OPEC原油的需求将增长，表明2014年任由油价下跌、以遏制美国页岩油等高成本竞争性供应的决定正在为OPEC带来更高的市场份额。

OPEC在11月30日举行会议，承诺会就减产以尝试降低全球供应过剩情况达成一致。

但多个OPEC成员国要求不受减产协议约束。加之对非OPEC成员国俄罗斯会否支持减产计划的疑虑，令人怀疑OPEC落实减产的能力。

石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周二表示，若无法实施9月在阿尔及尔达成的减产协议，将给已经脆弱的石油业带来负面影响。 (完)