油价持稳 静待OPEC会议商讨减产

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透11月24日 - 油价周四几无变动，下周石油输出国组织(OPEC)会议将讨论落实其限产计划。
布兰特原油收高0.05美元，报每桶49.00美元。1928 GMT，美国原油涨0.02美元，报47.98美元。
交易商称，市场交投清淡，因美国感恩节假期，且OPEC计划减产存在不确定性，投资者不愿大量押注。
俄罗斯能源部长诺瓦克周四称，如果全球冻产协议生效，俄罗斯2017年石油日产量可能减少20-30万桶。
阿塞拜疆报章Respublika援引该国能源部长Natig Aliyev表示，OPEC可能提议其他非OPEC产油国从1月1日起的六个月内每日减产88万桶原油。
但一OPEC消息人士向路透表示，OPEC还未有向非OPEC国家提出联合减产的最终提议，11月28日维也纳会议将对此进行讨论。
一消息人士向路透表示，阿尔及利亚能源部长Noureddine Bouterfa和伊朗石油部长尚甘尼周六将在德黑兰会面。
多数分析师相信OPEC会达成某种形式的减产，不过这是否足以推高市场仍不确定。市场两年多来一直为供应过剩所累。
“我们预计OPEC将在下周的维也纳会议上达成一项协议...如果确实成功达成协议，布兰特油价有望测试年内高点每桶53美元，”澳新银行(ANZ)在周四发给客户的一份报告中称。
国际能源署(IEA)署长比罗尔周四向路透表示，即使减产了，但油价上升将引发美国页岩油生产商产量大增。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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