油价急跌3% 因美元走坚和重新忧虑供应过剩

路透纽约12月14日 - 油价周三下滑超过3%，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)公布加息决定后美元上涨，且美国最大的原油储存中心原油库存跳升，重燃对供应过剩的担忧。

美联储升息25个基点，并暗示明年将加快升息步伐后，美元.DXY上涨，使以美元计价的原油对持有其他货币的投资者来说更昂贵。原油跌至盘中低位。