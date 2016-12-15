油价急跌3% 因美元走坚和重新忧虑供应过剩

俄罗斯经济部称2017年或许无需全额动用储备基金 因油价上涨
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透纽约12月14日 - 油价周三下滑超过3%，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)公布加息决定后美元上涨，且美国最大的原油储存中心原油库存跳升，重燃对供应过剩的担忧。
美联储升息25个基点，并暗示明年将加快升息步伐后，美元.DXY上涨，使以美元计价的原油对持有其他货币的投资者来说更昂贵。原油跌至盘中低位。
布兰特原油期货下跌1.82美元，或3.27%，收报每桶53.90美元，盘中低见53.80美元。美国原油期货下跌1.94美元，或3.66%，收报每桶51.04美元，此前触及日内低位50.92美元。
美国能源资料协会(EIA)周三稍早报告，美国俄克拉荷马州库欣原油库存在七周内第六周增加。
EIA数据显示，上周美国原油总库存减少260万桶，降幅远远大于分析师预期的减少160万桶。
石油输出国组织(OPEC)周三称，明年石油供应过剩将会愈发严重，除非成员国履行协议控制产量，该组织之外的产油国也兑现减产承诺。当前石油产量处于纪录高位。
沙特能源部长法力赫周三表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成限产协议后，油市需要一些时间才会复苏。
不过，俄罗斯能源部长诺瓦克周三称，该国油企将是“自愿”调整产量。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
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