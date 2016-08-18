油价因美国库存下降而连升第五日 但沙特产量猛增威胁涨势

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约8月17日 - 油价周三连续第五日上涨，受助于美元下跌，美国原油库存意外减少和汽油库存降幅大于预期，但交易商表示，沙特产量急升和技术因素，将可能使油价涨势难以持续。
原油期货自周四以来上涨多至13%，此前沙特的消息引发市场臆测，石油输出国组织(OPEC)准备和非OPEC产油国达成冻产交易。
周三，布兰特原油期货收涨0.62美元，或1.3%，报每桶49.85美元，此前触及五周高位49.93美元。
美国原油期货收升0.21美元，或0.5%，报每桶46.79美元。
一些交易商和投资者对原油期货保持警惕，因市场看来超买。在8月初，油价从6月触及的今年高位回落20%，进入熊市。
“油市在太短的时间内升了太多，我认为油价涨势将会暂竭，至少技术上是如此，”Herbert J. Sims & Co的Donald Morton,说。
布兰特原油的相对强劲指标(RSI)接近65，靠向代表超买水准的70，美国原油RSI为62。就在本月稍早，两份原油合的RSI是在30或以下，反映市场超卖或处于熊市。
在之前连续三周意外增加后，美国能源资料协会(EIA)周三公布，上周美国原油库存减少250万桶，分析师预期上周原油库存增加52.2万桶。
美国上周汽油库存减少270万桶，较市场预估的减幅多出逾100万桶。
美元下跌，助力油价上涨。美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的7月货币政策会议记录显示，一些有投票权的委员认为可能需要很快升息，但普遍同意升息前需要看到更多数据。
路透援引OPEC消息人士报导，沙特阿拉伯可能在8月提升原油日产量至1,080-1,090万桶水准，为历史最高水平。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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