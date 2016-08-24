油价上涨逾1% 因伊朗暗示支持OPEC冻产行动

路透纽约8月23日 - 油价周二上涨超过1%，此前路透报导，伊朗正传递出积极信号，其有可能支持提振油市的联合行动。

伊朗作为OPEC第三大产油国，在1月西方取消对该国制裁后一直在提升产量。今年4月，正是因伊朗拒绝参与，OPEC同俄罗斯等非OPEC产油国试图通过达成冻产协议来提振油价的谈判最终破裂。

石油输出国组织(OPEC)和石油行业消息人士表示，尽管伊朗还未决定是否参与新的行动，但看来伊朗对同其他产油国达成谅解的意愿增强。

“伊朗原油产量很快就能达到制裁前的水平，届时，伊朗就可以同其他产油国合作了，”熟悉伊朗想法的一消息人士称。

布兰特原油收涨0.80美元,或1.6%，报每桶49.96美元。美国原油收高0.69美元，或1.5%，报每桶48.10美元。

伊朗可能支持冻产的消息，扶助油价终止周一开始的急速跌势，之前两周油价大涨20%。

尽管油价今年反弹，但仍不到2014年中水平的一半，市场仍担心引发油价大跌的供应过剩问题。

油价被抛售，重创委内瑞拉、伊拉克和尼日利亚经济，相对积极保护其市场份额的沙特和伊朗等主要OPEC产油国，这些国家更急于提振油价。

许多分析师对提振油价的努力存疑。

“目前油价远高于40美元，非OPEC产油国不会有任何动力来透过减产或维持目前出产水准来支撑油价,”伦敦能源经纪公司PVM分析师Tamas Varga说。

伊拉克总理Haider al-Abadi称，该国还未获得其全部的油市份额，其政府促请在伊拉克的外国油企提高产量。

高盛预计油价直到2017年夏季都保持在每桶45-50美元，且维持短期基本面疲弱的观点。 (完)