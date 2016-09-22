油价跳涨 美国原油库存连续第三周意外减少

路透纽约9月21日 - 油价周三上涨最多3%，上周原油库存连续第三周意外减少，扶助缓和对全球供应过多的担忧。

在美联储周三公布维持利率不变后，美元下滑，且挪威原油工人罢工，对北海原油出产带来威胁，进一步提振油价。

布兰特原油期货升0.95美元，或2%，收报每桶46.83美元。

美国原油期货升1.29美元，或2.9%，收报每桶45.34美元。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存减少620万桶，预估为增加340万桶。

美国原油库存自截至9月2日该周以来不断减少，该周周度降幅高达1,450万桶，为1999年来最大单周降幅，因一热带风暴令美国墨西哥湾原油进口延后。

尽管美国原油库存减少对油市利多，但石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等主要产油国产量急升，导致油价近期走势反复。

一些市场人士对美国原油库存下降感到困惑，因原油进口总体上升，炼厂活动下降。

上周美国原油日进口量增加7.7万桶，但美国墨西哥湾原油日进口量骤降，降幅为大约50万桶，至290万桶，接近截至9月2日该周触及的纪录低位250万桶，当时热带风暴令炼厂减产。

炼厂日加工量为14.3万桶，因产能利用率下降0.9个百分点，但仍在92%的高位。

美国汽油期货收涨2.5%，报每加仑1.3990美元，上周美国汽油库存减少320万桶，市场预估为减少56.7万桶。(完)