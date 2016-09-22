油价跳涨 美国原油库存连续第三周意外减少

长实地产牵头财团拟约74亿澳元收购澳洲能源基建企业DUET
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业周一宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。
路透纽约9月21日 - 油价周三上涨最多3%，上周原油库存连续第三周意外减少，扶助缓和对全球供应过多的担忧。
在美联储周三公布维持利率不变后，美元下滑，且挪威原油工人罢工，对北海原油出产带来威胁，进一步提振油价。
布兰特原油期货升0.95美元，或2%，收报每桶46.83美元。
美国原油期货升1.29美元，或2.9%，收报每桶45.34美元。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存减少620万桶，预估为增加340万桶。
美国原油库存自截至9月2日该周以来不断减少，该周周度降幅高达1,450万桶，为1999年来最大单周降幅，因一热带风暴令美国墨西哥湾原油进口延后。
尽管美国原油库存减少对油市利多，但石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等主要产油国产量急升，导致油价近期走势反复。
一些市场人士对美国原油库存下降感到困惑，因原油进口总体上升，炼厂活动下降。
上周美国原油日进口量增加7.7万桶，但美国墨西哥湾原油日进口量骤降，降幅为大约50万桶，至290万桶，接近截至9月2日该周触及的纪录低位250万桶，当时热带风暴令炼厂减产。
炼厂日加工量为14.3万桶，因产能利用率下降0.9个百分点，但仍在92%的高位。
美国汽油期货收涨2.5%，报每加仑1.3990美元，上周美国汽油库存减少320万桶，市场预估为减少56.7万桶。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业周一宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。
路透1月13日 - 全美零售商联合会(NRF)公布，美国假日季销售额增长4%至6,583亿美元，增幅超过预期，得益于经济改善以及零售商提供较吸引人的优惠活动。
路透底特律/华盛顿1月13日 - 日本高田周五同意对刑事指控认罪，并支付10亿美元，以和解美国司法部对高田安全气囊致死事故的调查。高田气囊气体发生器与全球范围内至少16起死亡事故有关。