油价在节假日交投清淡中小涨 焦点在原油供应过多

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透5月29日 - 油价周一小幅上涨，对上周价格深跌的帮助不大，市场仍保持谨慎，因美国钻井活动增加，降低石油输出国组织(OPEC)牵头收紧供应的努力。
中国，美国和英国适逢假期，交投淡静。市场仍然不确定OPEC和其他产油国延长减产将会否足够支撑油价。
布兰特原油收涨0.14美元，或0.2%，报每桶52.29美元。布兰特原油上周下跌近3%。
美国原油期货上涨0.19美元，报每桶49.99美元。
上周四，石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯牵头的非OPEC产油国决定将减产协议的实施时间延长九个月，至2018年3月。
“油价在上周四有所反弹，之前油价大幅下跌，”WTRG Economics能源分析师James L. Williams表示。
他补充说，将目前的产量水准维持九个月将不足够实现OPEC平衡供应的目标，这限制了油价涨幅。
美国大型油田技术服务公司贝克休斯称，上周美国活跃钻机连续第19周增加，令钻机总数上升至722座，为2015年4月来最高，且为纪录以来的最长的增长势头。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。