油价在节假日交投清淡中小涨 焦点在原油供应过多

路透5月29日 - 油价周一小幅上涨，对上周价格深跌的帮助不大，市场仍保持谨慎，因美国钻井活动增加，降低石油输出国组织(OPEC)牵头收紧供应的努力。

中国，美国和英国适逢假期，交投淡静。市场仍然不确定OPEC和其他产油国延长减产将会否足够支撑油价。

布兰特原油收涨0.14美元，或0.2%，报每桶52.29美元。布兰特原油上周下跌近3%。

美国原油期货上涨0.19美元，报每桶49.99美元。

上周四，石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯牵头的非OPEC产油国决定将减产协议的实施时间延长九个月，至2018年3月。

“油价在上周四有所反弹，之前油价大幅下跌，”WTRG Economics能源分析师James L. Williams表示。

他补充说，将目前的产量水准维持九个月将不足够实现OPEC平衡供应的目标，这限制了油价涨幅。

美国大型油田技术服务公司贝克休斯称，上周美国活跃钻机连续第19周增加，令钻机总数上升至722座，为2015年4月来最高，且为纪录以来的最长的增长势头。(完)