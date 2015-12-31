石油和商品为今年表现最差资产 新兴资产因美元走坚遇挫

路透新加坡12月31日 - 受中国经济放缓及供应过剩拖累，石油和大宗商品今年连续第二年成为全球表现最为糟糕的资产类别。

持续的卖盘将油价推低至11年低点附近，加上2016年油价前景看似黯淡，布兰特原油LCOc1今年全年累计跌幅料在36%左右。

汤森路透CRB大宗商品指数.TRJCRB大跌24%至六年低点。

在货币方面，由于美国联邦储备委员会(美联储/FED)启动了近10年来的首次升息，美元表现显然一枝独秀。

汤森路透Datastream数据显示，随着投资者在美元反弹和大宗商品价格下跌之际撤出资金，新兴市场资产遭遇重挫。

在交易受众更广泛的货币中，今年迄今表现最差的五种货币分别是阿根廷披索ARS=、巴西雷亚尔BRL=、南非兰特ZAR=、土耳其里拉TRY=和俄罗斯卢布RUB=RUBUTSTN=MCX，其中阿根廷披索和巴西雷亚尔兑美元的跌幅都超过30%，其他三种货币兑美元的跌幅均超过18%。

股市方面，发达市场中丹麦股市涨势最佳，它在MSCI明晟国家指数中的涨幅接近30%，美国股市指数或许只录得温和涨幅。MSCI明晟全球指数.MIWO00000PUS则料将下跌2%。

匈牙利股市涨幅在新兴市场股市中领先，劲扬近35%，而其他多数新兴市场股市年线均大幅收低。

亚洲方面，日本股市日经指数.N225上涨9.1%，但MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 .MIAPJ0000PUS全年料将收低12%。

尽管中国股市夏季发生的股灾撼动全球市场，但仍为亚洲2015年表现最佳的新兴市场指数，上证综合指数.SSEC和沪深300指数.CSI300年线料分别收高10.5%和6.6%。

新西兰股市.NZ50在亚太发达市场中表现最佳，年线上涨13.5%。

2015年各大资产类别的回报率图表：

大宗商品：link.reuters.com/reb25t

发达市场股市：link.reuters.com/raq79v

新兴市场股市：reut.rs/1J7Qj6V

前沿市场股市：link.reuters.com/zyh97s

股市板块表现：link.reuters.com/tac42v

政府公债：link.reuters.com/gev78t

外汇：link.reuters.com/tak27s

新兴市场货币兑美元：reut.rs/1jYWYtJ

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