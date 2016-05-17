（修正）焦点：油价站稳脚跟暗示供给疑虑减弱 但又能坚持多久？

2015年1月28日，俄罗斯巴什科尔托斯坦共和国，图为Bashneft公司油田的一名工人。 REUTERS/Sergei Karpukhin

修正第一段译文，“现货月”应为“近月”

路透5月17日 - 美国原油价格近期的涨势，令油市自2014年开始大跌以来，终于站稳脚跟，近月同远期期货价差的收窄，暗示供给过剩最严重的阶段或结束。

过去一周，受到美国油产量下滑和加拿大以及尼日利亚产出中断的消息提振，国际市场油价走升。

产量的下降似乎助推了油市的重新平衡，纽约商业期货交易所(NYMEX)6月原油期货价格在最近四个交易日累计涨幅高达11%。周一结算价报每桶47.72美元。

交易商正密切关注今年稍后到期合约以及2018年底到期类似期货合约之间的关联。期货较现货的正价差已收窄至2014年11月以来最窄。

正价差收窄表明在历经多年的过剩产出后，供给过剩的情况终于缓解，但一旦美国页岩油生产商再度加大开采，那么市场恐怕又要重拾跌势。

多家美国页岩油生产商曾表示，如果油价回升至每桶约45美元，他们会恢复生产。随着油价从12年低点反弹，市场一直在为重新入市的供应做准备，不过这种情况或许不会很快发生。

“我们并没有看到美国能源行业正急于对需求攀升做出回应的迹象，因为他们仍在削减项目，”Price Futures Group的资深能源分析师Phil Flynn说。

在油价上周逼近每桶50美元之际，美国的活跃钻机数(rig count)却进一步降至2009年10月低点，表明美国页岩油生产商或许要等到油价回升到更高之后才会恢复生产。

短期油价反弹也受到对冲操作的驱动，这类操作压低了较远期合约的价格。2016年12月交割的原油合约较2018年12月合约的贴水收窄至每桶1.21美元，而在2015年12月曾一度扩大至8美元。

2016年12月原油合约较2017年12月合约的贴水收窄至最低0.60美元，创下2014年11月以来的最大收窄幅度。

“在我看来，这表明市场的供需缺口比人们认为的或是市场最近几个月的共识要小，”Mobius Risk Group负责研究和分析的副总裁John Saucer说。

生产商的套期保值活动一直都很活跃，根据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据，为了免受油价下跌的冲击，油企目前所持美国原油期货空仓达到2007年夏季以来最高水准。

生产商套期保值已打压较长期限合约，导致价差收窄。高盛在周日发表的报告中称，套期保值活动可能导致这些合约涨势停顿。

根据巴克莱分析师Michael Cohen，随着市场即将迎来精炼高峰期，短期内甚至有可能出现逆价差，即远月合约价格低于近月合约。

“我们认为，宏观和石油特定因素将导致油价在夏末时走低，之后则将按照季节性趋势反弹，”他并称。

高盛补充道，供应减少的速度快于预期，不过他们预计供应将在2017年回升。

如果对冲基金对大宗商品的兴趣消退，并从油市撤资，则可能令原油涨势难以持续。

CFTC的数据显示，在卖空规模增加三分之一的推动下，上周对冲基金连续第二周削减美国原油多仓。不过，总体而言这些基金仍持有大量多仓。(完)