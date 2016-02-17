15年来首个全球石油协议的命运可能掌握在伊朗手中

焦点：东芝核业务减记惊传恐达60亿美元 股价重挫15%
路透东京1月19日 - 日本东芝的财务危机周四进一步加剧，媒体曝出东芝的美国核电业务资产减记可能高达60亿美元，大于原先预期，打击东芝股价重挫15%。
路透多哈/伦敦2月17日 - 15年来首个全球石油协议的命运可能在周三确定，石油输出国组织(OPEC)也许向伊朗提供特殊条件，力劝其参与冻结产量的协议。
石油出口大国俄罗斯和沙特阿拉伯周二同意冻结产量，但表示协议还要看其他产油国是否愿意加入，其中关键在于伊朗。伊朗没有参与磋商，并决心提高产量。
OPEC成员国卡塔尔、委内瑞拉和科威特表示也愿意冻结产量。伊拉克石油消息人士称，该国将遵守旨在控制供应过剩、帮助油价回升的全球协议。
委内瑞拉石油部长Eulogio Del Pino和伊拉克石油部长迈赫迪周三将赴德黑兰，与伊朗石油部长尚甘尼会谈。
伊朗宣此前称未来几个月将大幅提高产量，以恢复遭受国际制裁这些年丢失的市场份额。在与主要国家就其核项目达成协议后，该国1月产量已经提升。
“与那些过去几年产量水平一直很高的国家相比，我们的处境完全不同，”一位熟知伊朗想法的资深消息人士向路透称。
布兰特原油周二下跌近4%，因市场担忧伊朗可能拒绝达成协议，而且即便其同意也无助于缓解全球日益严重的供应过剩局面。
“要求进行讨论和检查一直是他们的要点，”伊朗石油部通讯社Shana周二援引尚甘尼的话报导称，“重要的是，首先，市场供应过剩；其次，伊朗不会不介意自己的配额，”他补充道。
尚甘尼的这番言论让人回想起OPEC的12月会议。由于他表示，在伊朗产量恢复到制裁前水平以前，拒绝任何抑制伊朗产量的计划，这使得该次会议无果而终。
不过，两位接近OPEC讨论的非伊朗消息人士向路透称，可能会向伊朗提供特别条款作为产量冻结协议的一部分。“伊朗正重返市场，需要给予特别机会，但也需要一番盘算，”一位消息人士称。
这位消息人士并未详述特别条款，从技术上而言，这些条款可能涉及从设定伊朗增产上限到把未来增产与油价反弹挂钩的任何内容。
全球原油产量图表：tmsnrt.rs/1Wpx5Rc
(完)
(编译 王丽鑫/许娜；审校 张涛/戴素萍)
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