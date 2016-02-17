焦点：伊朗支持全球石油协议 但未做出具体承诺

2015年8月20日在伦敦伊朗驻英国使馆外拍到的伊朗国旗。 REUTERS/Paul Hackett

路透安卡拉/迪拜2月17日 - 伊朗周三没有对全球冻结石油产量的协议做出限产承诺，表明其希望夺回多年制裁中失去的市场份额。

伊朗的立场将令石油产量磋商复杂化，此前非石油输出国组织(OPEC)产油大国俄罗斯和OPEC领袖沙特阿拉伯本周同意将石油产量冻结在1月水平。

这个15年来首次将达成的全球石油协议，迄今市场并不买帐。市场原本预期的是减产而非冻产，若伊朗从OPEC内部获得特殊条件，冻产协议最终甚至可能是增产。

据伊朗石油部通讯社Shana，伊朗石油部长尚甘尼表示，“这是第一步，还要采取其他措施。OPEC和非OPEC国家合作稳定市场是个好消息。我们支持稳定市场和价格的努力。”

尚甘尼周三在德黑兰与伊拉克、卡塔尔和委内瑞拉石油部长会谈了大约两小时，三位来访部长结束会面后并未发表评论。

尚甘尼后来对伊朗媒体发表看法时，小心地斟酌用词以避免提及伊朗对冻结本国产出问题上的立场。

“我们今天进行了很好的会谈，也拿到了昨天会议的报告。我们支持OPEC与非OPEC国家之间展开合作。”

“有人告诉我，俄罗斯作为全球最大的产油国，阿曼和其他国家也准备加入它(冻结产量)的行列。这是一个正面进展，我们对此抱有正面看法，这是个良好的开端，”他说。

**不合理的要求**

OPEC产油国卡塔尔、科威特、阿联酋与委内瑞拉表示，他们将加入俄罗斯与沙特的协议。该协议旨在抑制不断恶化的供应过剩局面，帮助油价从逾10年低位回升。

但OPEC与非OPEC国家想达成2001年以来的首份协议，伊朗是主要的障碍。该国已誓言大幅增产，以夺回受制裁期间失去的市场份额。

“要求伊朗冻结石油产量是不合理的...伊朗遭受制裁的时候，部分国家提高了产量，他们导致油价下跌，”伊朗驻OPEC代表Mehdi Asali在周三会谈前向Shargh日报称。

伊朗政府已誓言未来6-12个月将日产量提高100万桶左右。

**特别条款**

伊朗原油供应只会加重全球过剩局面。目前全球日产量已较消费量高出逾100万桶，石油库存处在纪录高位。OPEC成员国利比亚因内战产量大减，周三其表示希望增加产量。

油价1月从2014年中高位115美元大跌至每桶30美元以下，损及俄罗斯和沙特等产油国的财政状况。

布兰特原油期货周三涨近7%至每桶近35美元，前一日跌4%。

“冻产不同于减产，而且不太实诚，保持原油产量在1月水平实际意味着年产量将高于预期…因此几乎难以解决当前的供应过剩问题，”JBC Energy在报告中表示。

两名接近OPEC讨论的非伊朗消息人士对路透表示，伊朗可能会享有特别条款，作为冻产协议的组成部分。“伊朗正重返市场，需要向其提供特别的机会，但也需加以盘算， ”一名消息人士表示。

上述消息人士没有详细解释特别条款，估计可能是设定有限的产量增幅，或者把未来的产量增长与油价复苏挂钩。

咨询机构Petromatrix的Olivier Jakob表示，如果沙特真的冻结产量在1月水平，那么夏季其国内消耗更多原油用于发电时，该国将需要将日出口削减50万桶。

“因此产量冻结可以视为沙特为伊朗恢复出口留出一些空间的非官方途径，”他说。

浏览全球原油产量图表，请点选 tmsnrt.rs/1Wpx5Rc

(完)