路透纽约5月22日 - 油价周五下挫近2%，因美元上扬及在美国阵亡将士纪念日长周末前出现获利了结，油价结束两日连升。

取暖油期货也下挫约2%，汽油期货跌逾1%，因担心美国供应过剩，尽管预计本周末至周一驾车出游将增加。

石油服务公司Baker Hughes数据显示，本周美国钻井平台数据仅减少一座，这是迄今钻井活动近六个月下滑将告终的最强劲迹象。

美国原油收低1美元，或1.7%，报每桶59.72美元。但本周美国原油期货升3美分，连涨第十周。

布兰特原油收挫1.17美元，或1.8%，报每桶65.37美元。本周布兰特原油期货大跌2.1%。

在美联储主席叶伦表示，预计美联储将在今年升息，因美国经济在从疲弱的首季中反弹的正轨上，且国内外经济不利因素开始消退。美国周五公布的通胀报告也暗示潜在物价压力可以促使美联储升息。之后美元在近一个月高位附近交投。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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