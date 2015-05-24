俄能源部称截至5月1日该国石油产量较去年10月削减30万桶/日
路透莫斯科5月3日 - 俄罗斯能源部周一表示，截至5月1日，该国石油产量较2016年10月时已经削减300,790桶/日。
路透纽约5月22日 - 油价周五下挫近2%，因美元上扬及在美国阵亡将士纪念日长周末前出现获利了结，油价结束两日连升。
取暖油期货也下挫约2%，汽油期货跌逾1%，因担心美国供应过剩，尽管预计本周末至周一驾车出游将增加。
石油服务公司Baker Hughes数据显示，本周美国钻井平台数据仅减少一座，这是迄今钻井活动近六个月下滑将告终的最强劲迹象。
美国原油收低1美元，或1.7%，报每桶59.72美元。但本周美国原油期货升3美分，连涨第十周。
布兰特原油收挫1.17美元，或1.8%，报每桶65.37美元。本周布兰特原油期货大跌2.1%。
在美联储主席叶伦表示，预计美联储将在今年升息，因美国经济在从疲弱的首季中反弹的正轨上，且国内外经济不利因素开始消退。美国周五公布的通胀报告也暗示潜在物价压力可以促使美联储升息。之后美元在近一个月高位附近交投。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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