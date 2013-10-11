明年原油及燃料油非国营贸易进口允许量均与今年持平

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京10月11日 - 中国商务部周五公布了2014年原油非国营贸易进口允许量总量为2,910万吨，成品油（燃料油）为1,620万吨，与2013年持平。
刊登在商务部网站的公告显示,注册资本不低于5,000万元人民币、银行授信不低于2,000万美元的对外贸易经营者,同时拥有不低于5万吨的原油水运码头使用权等条件,方具有资格申请进口非国营贸易原油。
商务部对企业的申请材料进行复核后，对符合条件的企业分配进口允许量，并将分配结果下达给省级商务主管部门及中央管理企业。
欲浏览更多详情,请点选中国商务部网站:here，here(完)
(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。