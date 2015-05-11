石油ETF投资人大举撤资 暗示预期市场转弱

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约5月11日 - 油市投资人正加速撤出相关上市交易基金(ETF)，部分分析师认为在市场基本面欠佳的情况下，此举是一种自保操作。
根据汤森路透旗下理柏数据，包括美国石油基金(U.S. Oil Fund)在内的前四大石油ETF，在5月6日止的三周内共计有4.78亿美元资金流出，创下2014年初以来最大的撤资潮。
石油价格从去年6月以来下跌，跌幅最深曾达60%，但近期迅速反弹回升。光在过去一周，油价一直守在每桶62美元以上，为五个月来最高。
不过分析师及交易员仍警告称，ETF撤资潮可能是一个警示讯号；石油ETF共吸纳了约60亿美元资金。虽然市场专家对于ETF资金外流对期货市场的直接影响看法不一，但他们称资金外流暗示投资人信心已经不那么强劲。
未来问题在于：随着油价回升，美国探钻商可能扩产。在此同时，迹象显示石油输出国组织(OPEC)及沙特不会调降处于记录高位的产出。
康乃狄格州Tradition Energy资深分析师Gene McGillian表示，“我们见到撤资的状况，是人们正试图把钱搋回口袋里。
他补充称，“事情有些过头了，比较精明的人说他们该了结一些获利，并寻求自保。”
查看投资人资金外流图表，请点选：link.reuters.com/syc74w
花旗银行分析师团队上周在一份报告中表示，目前尚不清楚近期ETF资金外流是否将引发原油期货市场的抛盘。
然而他们对市场前景有着明晰的看法：“大量热钱流入与冰冷的基本面形成鲜明的对比。”
交易员多表示，Pioneer Natural Resources (PXD.N)及EOG Resources (EOG.N)等业者正讨论是否要增加钻机数或扩产，令市场感到忧心，且可能导致油价再度大跌。
ETF撤资潮发生之际，期货前后期的展期价差也正缩小。在一个正价差的市场中，也就是远月期货价格高于近月价格的状况下，投资人若要将仓位展延至次月，就得付出额外的成本。
四周之前，持有石油ETF的投资人得为每桶原油展期付出1.70美元成本，也就是西德州中质原油(WTI)近月与次月期货间的价差Clc1-CLc2。在那之后，展期成本下滑约45%，周五时报在约0.90美元。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。