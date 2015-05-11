石油ETF投资人大举撤资 暗示预期市场转弱

路透纽约5月11日 - 油市投资人正加速撤出相关上市交易基金(ETF)，部分分析师认为在市场基本面欠佳的情况下，此举是一种自保操作。

根据汤森路透旗下理柏数据，包括美国石油基金(U.S. Oil Fund)在内的前四大石油ETF，在5月6日止的三周内共计有4.78亿美元资金流出，创下2014年初以来最大的撤资潮。

石油价格从去年6月以来下跌，跌幅最深曾达60%，但近期迅速反弹回升。光在过去一周，油价一直守在每桶62美元以上，为五个月来最高。

不过分析师及交易员仍警告称，ETF撤资潮可能是一个警示讯号；石油ETF共吸纳了约60亿美元资金。虽然市场专家对于ETF资金外流对期货市场的直接影响看法不一，但他们称资金外流暗示投资人信心已经不那么强劲。

未来问题在于：随着油价回升，美国探钻商可能扩产。在此同时，迹象显示石油输出国组织(OPEC)及沙特不会调降处于记录高位的产出。

康乃狄格州Tradition Energy资深分析师Gene McGillian表示，“我们见到撤资的状况，是人们正试图把钱搋回口袋里。

他补充称，“事情有些过头了，比较精明的人说他们该了结一些获利，并寻求自保。”

查看投资人资金外流图表，请点选：link.reuters.com/syc74w

花旗银行分析师团队上周在一份报告中表示，目前尚不清楚近期ETF资金外流是否将引发原油期货市场的抛盘。

然而他们对市场前景有着明晰的看法：“大量热钱流入与冰冷的基本面形成鲜明的对比。”

交易员多表示，Pioneer Natural Resources (PXD.N)及EOG Resources (EOG.N)等业者正讨论是否要增加钻机数或扩产，令市场感到忧心，且可能导致油价再度大跌。

ETF撤资潮发生之际，期货前后期的展期价差也正缩小。在一个正价差的市场中，也就是远月期货价格高于近月价格的状况下，投资人若要将仓位展延至次月，就得付出额外的成本。

四周之前，持有石油ETF的投资人得为每桶原油展期付出1.70美元成本，也就是西德州中质原油(WTI)近月与次月期货间的价差Clc1-CLc2。在那之后，展期成本下滑约45%，周五时报在约0.90美元。(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)

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