油价崩跌之势延续至新一年 因对供应过剩的忧虑加深

路透纽约1月5日 - 全球原油市场被抛售的情况在新一年没有迹象放缓，油价周一下跌最多6%，至2009年春季来最低位，因拖累油价过去六个月大跌的原油供应过剩忧虑加深。

美国原油跌至每桶50美元以下，布兰特原油跌穿53美元，因数据显示俄罗斯原油产量达到苏联解体后的最高水平，且伊拉克石油出口达到约35年峰值。

美国石油勘探公司康菲石油国际(ConocoPhillips)称，该公司在一个挪威北海项目首次发现原油，消息令市场的利空人气加重。

最大石油出口国沙特阿拉伯将其向欧洲客户的月度石油价格大幅下降，为6月降价以来连续第六次下调价格，原油期货价格在这六个月期间也下滑。

分析师将沙特最新一次降价解读为沙特加大在保护其石油市场份额的力度。沙特也连续第六个月下调向美国客户的石油售价，但上调对亚洲客户的石油售价。

欧元挫跌至2006年低位，且美国制造业活动扩张速度不及预期，为油市空头完成一个完美风暴。

“毫无疑问，在多个供应因素造成供应问题最严重的时候，正值需求不断下降，”Price Futures Group分析师Phil Flynn说。

美国原油期货劲跌2.65美元，或5.03%，结算价报每桶50.04美元，之后迅即下跌至结算后最低49.80美元。上一次美国原油跌穿50美元是在2009年4月。

近月布兰特原油期货大跌3.31美元，或5.87%，结算价报每桶53.11美元。该合约稍早下跌至2009年5月来最低的52.66美元。

油价自6月迄今崩跌大约55%，当时布兰特原油在每桶117美元以上，美国原油在107美元以上。

一些交易商似乎深信，如果周三公布的最新一周美国原油库存增加，美国原油价格可能在本周稍后交投在每桶40美元区域。

The Schork Report编辑Stephen Schork说，执行价在40-50美元美国原油卖权的未平仓合约自12月以来上升了几倍，2015年6月的20-30美元卖权有成交。

俄罗斯能源部数据显示，俄罗斯在2014年石油产量为每日1,058万桶，达到苏联解体后的最高水平，因较小规模的非国有石油商增加生产。

伊拉克石油部一位发言人周五表示，该国12月石油出口升至294万桶/日，为1980年以来最高。石油官员称，该国南部终端的出口量达到每日276万桶的纪录高位。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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