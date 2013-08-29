油价走低 因西方国家何时向叙利亚发动攻击仍不确定

* 美国及其盟国尚未找到阿萨德亲自下令使用化学武器的“确凿证据”

* 国际能源署称油市供应仍然充足

* PIRA称沙特将每日增加石油产量100万桶

路透纽约8月29日 - 布兰特和美国原油期价在周四收盘前几分钟大幅走低，因考虑到美国及其盟国何时向叙利亚发动攻击仍是个未知数，交易商在周末前售出，以锁定获利。

美国及其盟国一直在摩拳擦掌，准备向叙利亚发动攻击，以惩罚该国政府使用毒气攻击平民。

不过，美国国家安全官员称，美国及其盟国尚未获得阿萨德亲自下达毒气攻击命令的“确凿证据”。

在油价周三录得2012年1月以来最大两日涨幅后，交易商锁定获利。

周四，西方大国下一步将采取何种行动的不确定性令市场不安，促使交易商抛售手中持有的头寸。

国际能源署国周四发布声明称，尽管近期油价急升，但目前原油供应充足，无需采取行动。这打消了对油价上涨将拖累全球经济复苏的担忧。

10月布兰特原油期货结算价跌1.45美元，报每桶115.16美元，收盘前一度触及日低114.91美元。

美国原油期货结算价跌1.30美元，报每桶108.80美元，距离108.40美元的日低不远。

收盘时，汽油和取暖油期货也大幅走低，因这两个合约将在周五到期。

美国汽油期货收跌不到1%，报每加仑3.0664美元，日高为3.10美元。取暖油收报3.18美元，日高为3.22美元。

美国能源咨询公司PIRA称，石油输出国组织(OPEC)成员国沙特表示，第三季将平均每日生产创纪录的1,050万桶原油。

布兰特较美国原油溢价盘中一度触及每桶7.03美元，因布兰特原油缩减盘中的部分跌幅，以及预期库欣的原油供应增加。布兰特/美国原油溢价收报6.36美元。

今日美国商务部公布的数据显示，美国第二季GDP增速较一季度快了一倍多。另一项数据显示，上周初请失业金人口减少。

下周一为劳工节，美国金融市场休市。(完)

(编译 母红; 审校 侯向明)

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