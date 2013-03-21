投行观点：法国兴业银行上调今年布兰特原油价格预估，下调美国原油预估

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透3月20日 - 法国兴业银行周三上调了2013年布兰特原油期货 的价格预估从每桶110美元上调至112美元。
法国兴业银行在报告中称，“根据近几个月的数据，我们越来越相信，由中国带动的需求增长及沙特阿拉伯大幅减产，会抵消美国供应增加对油市的影响。”
该银行将2013年美国西德克萨斯中质油的价格预估从97美元下调至96美元，称提高了对美国和加拿大石油供应增长的预期，并下调对今年新输油管道基础设施增长前景的预期。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。