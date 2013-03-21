投行观点：法国兴业银行上调今年布兰特原油价格预估，下调美国原油预估

路透3月20日 - 法国兴业银行周三上调了2013年布兰特原油期货 的价格预估从每桶110美元上调至112美元。

法国兴业银行在报告中称，“根据近几个月的数据，我们越来越相信，由中国带动的需求增长及沙特阿拉伯大幅减产，会抵消美国供应增加对油市的影响。”

该银行将2013年美国西德克萨斯中质油的价格预估从97美元下调至96美元，称提高了对美国和加拿大石油供应增长的预期，并下调对今年新输油管道基础设施增长前景的预期。(完)