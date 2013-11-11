布兰特原油上涨 因伊朗核会谈结束未达成协议

* 法国称六大国和伊朗尚未就核计划达成协议，但“距离协议不远”

* 中国10月石油表观需求同比上升0.3%

* 周一为美国退伍军人节，美国原油库存数据推迟一天公布

路透纽约11月11日 - 布兰特原油价格周一上升逾1美元，此前伊朗和六大国就伊朗核计划未能达成协议。

对伊朗的制裁导致全球原油市场日供应减少超过100万桶，这扶助支撑布兰特原油价格。分析师说，如果来自伊朗的原油供应增加，将可能推低油价。

伊朗和六大国将在11月20日恢复会谈。目前伊朗表示，容许联合国检查员在三个月内“有管理地进入”铀矿和重水工厂。

布兰特原油上涨1.28美元，收报每桶106.40美元，盘中高见106.47美元。

美国原油上升0.54美元，收报每桶95.14美元，此前触及95.38美元高位。该合约盘中升穿10日移动均线切入位95.26美元，为三周来最次。

交易商在12月合约周四到期前回补空头头寸，这支撑布兰特原油价格。政府数据周五显示，货币基金经理连续第二周降低其净多头头寸。

布兰特原油较美国原油期货升水走宽0.74美元，收报11.26美元。盘中升水最多走宽1.17美元，至11.69美元。

汽油价格上升也支撑油价。近月RBOB汽油合约收在10日和15日移动均线的上方，上涨4.31美分，报每加仑2.5965美元。

美元走弱也对油价提供一些支撑。美元指数.DXY从两个月高位回落，下跌0.26%，至81.092。

俄美中英德法六国和伊朗周六结束在日内瓦的会谈未能就伊朗核计划达成协议。

法国暗示，会上讨论的提议不足以消除伊朗核弹的威胁。

中国10月石油表观需求较上年同期微幅增长0.3%，9月时曾创下17个月来首度同比下跌。随着中国显示出更多经济企稳迹象，炼厂产出增加。该数据对油价提供一些支撑。

周一为美国退伍军人节，本周两份关键的美国原油库存将推迟一天公布。美国石油协会(API)将在周三公布其库存数据，美国能源资料协会(EIA)将在周四公布其数据。(完)

(编译 利棣儿；审校 利棣儿)

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