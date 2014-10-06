原油期货下跌而现货坚挺 究竟有没有供应过剩？

2014年7月15日在怀俄明拍到的原油运输车。 REUTERS/Rick Wilking

路透纽约10月6日 - 美国油市出现不同寻常的脱节状态，原油期货跌破每桶90美元，而现货市场交易商却报告需求意外强劲，且价格坚挺。

在纽约和伦敦市场，由于中国和欧洲出现需求疲软的迹象，伊拉克和利比亚出口稳定，且美元走强，大的基金和投机客已经看空价格。

美国原油期货CLc1从6月中以来，已经下了跌17%，周四触及每桶88.18美元，为2013年4月以来最低。

在休斯敦和卡尔加里(Calgary)的现货市场，成批的北美原油在这里不断成交，在一个月左右时间交货，价格较期货贴水或是升水，而长期以来预期会出现的崩盘现象并没有发生。

相反加拿大较海湾地区的价差却稳中有升，因今年这个时间段炼厂的产能利用率为逾10年来最高，这要得益于水力压裂技术使页岩气的开采成本低廉，再加上能源出口创纪录高位，使炼厂的利润很高。

观点的不一致，说明美国“水力压裂”技术革命使市场意外出现扭曲。

这主要是因为美国炼厂今年产能利用率提高幅度远高于预期，使他们能够吸收更多北达科他州的巴肯或德克萨斯州鹰滩页岩油，免于库存上升，因法律禁止这些石油出口。这支撑国内原油价格，也迫使国际竞争者减产，拉低国际油价。

“价差并没有像大家预期的那样崩溃，”咨询公司Medley Global Advisors资深执行董事Daniel Sternoff称。“美国原油市场以世界其他市场为代价，实现了自己的平衡。”

交易商称，现实的原油现货市场常常是投机性更强的衍生品交易走向的先行指标。

三个月前在欧洲，实货市场大跌，预示了当前期货市场的下跌，即便市场预期伊拉克和利比亚暴力冲突可能减少供应，推动布兰特原油期货升至一年最高。

更近一些，这些投机基金争相平仓，因过剩的原油在南非的储油罐累积，以及新加坡海岸的油轮闲置。据美国数据，6月以来，投机客将处于纪录高位的美国原油期货净多仓砍去一半。

**市况不同**

现货和期货市场出现脱节状况很常见。期货交易员通常关注宏观经济供给面的风险，例如OPEC成员国伊拉克发生动荡。而现货交易员很少根据地缘政治事件来作出反应，他们关心的是今天输油管道是否发生问题。

与此同时，分析师表示，只有沙特或OPEC减产，才能拉低市场上的过剩供给。

不过，美国现货市场几乎不存在供应过剩问题。北达科他州巴肯原油WTC-BAK每桶较指标西德克萨斯中质油(WTI)低约4.4美元，较上年同期的逾10美元已经大幅回升。3月以来，路易斯安那轻质低硫原油WTC-LLS价格保持稳定，较WTI高出3美元左右。西加拿大重油SHRWCSMc1则处于14个月高位，该原油价格往往在冬季下跌。

另一方面，WTI期货的价格表现要好于欧洲的布兰特原油。布兰特与WTI原油间的价差周五在每桶1.50美元，接近2010年迄今的最窄水平。

“北海原油供给肯定过剩，”一位资深原油交易员表示。“不过，美国方面问题不大。”

根据Sternoff，由于利润率良好，精炼厂Valero(VLO.N)和Marathon Petroleum(MRO.N)今年已经将产能扩大约60万桶/日，主要通过渐进式的投资和调整来完成。

炼厂维护季通常从9月持续到11月，本应导致墨西哥湾沿岸地区累积过量原油。但事实是，市场供应保持紧俏。俄克拉荷马州库欣的储油量在下降，而非上升，并且接近于2009年以来的最低库存水平。

根据IIR Energy的数据，美国炼厂在这个秋天维护季仅关闭了约34.5万桶的日产能，较正常值低了30%。

“这令墨西哥湾沿岸的炼厂开工率高于正常水平，并因此推高原油需求。”巴克莱分析师Michael Cohen表示。

**布兰特相关原油船货受青睐**

多数炼厂现在已开始采购11月原油，届时维护将结束并且现货需求将走强，但实货市场仍有可能下跌。

一个原因就是布兰特/WTI的价差缩窄，这使得将原油运往美国变得有利可图。在实货市场上，墨西哥湾指标LLS原油WTC-LLS较布兰特原油升水在周五报1.30美元，而在一个月前还为贴水4.50美元，这提供了套利的机会，并促使一些交易商暂时从西非订购原油。7月美国进口的尼日利亚原油数量降至零，是数十年来首见，不过现在又出现新的订单。

“布兰特原油价格现在降下来了，买入LLS原油的人们需要等一等看看情况发展，”Energy Security Analysis Inc的总裁Sarah Emerson说道，“他们可能会想，‘或许应当买入布兰特原油或布兰特相关船货’。”

与此同时，支撑美国炼厂需求的良好利润正面临缩小的风险。

对于一年的这个时候而言，今年的美国裂解价差CL321-1=R异乎寻常的稳健，报每桶约13.50美元。但路透数据显示，自6月以来该价差已经跌去10美元，并且在过去一周继续下降，因汽油和柴油价格的下跌速度快于原油。

“我们预期汽油裂解价差在一年的这个时候会快速下降，在未来几周应会看到一些变化。”一家美国炼厂的消息人士称，“去年11月，我们大幅削减了轻质低硫原油的炼制开工率。”（完）

(编译 田建华/王丽鑫/洪曦/高琦; 审校 李春喜)

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