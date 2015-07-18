布兰特和美国原油期货涨跌不一 但均连跌第三周

路透纽约7月17日 - 布兰特原油期货周五上扬，美国原油期货走低，市场交投震荡，因预期伊朗将增加石油出口，限制了油价的表现，并拖累两合约连跌第三周。

Baker Hughes Inc (BHI.N)今日晚些时候公布的数据显示，本周美国石油钻井平台减少7座，之前两周为增加。消息扶助支撑油价。

“钻井平台数据是一个有利因素，可能扶助美国原油期价保持在50美元之上，我们可能会看到一些空头回补带动的涨势，”Price Futures Group的分析师Dan Flynn表示。

稍早，美元计价的原油因美元走强而受压。美元指数攀升至近七周高位，受助于周四公布的数据显示，美国上周初请失业金人口减少。

布兰特近月9月合约上涨0.18美元，收报每桶57.10美元，本周下跌近3%，本月迄今下跌超过10%。

布兰特8月合约周四到期。

美国8月原油期货仅小跌0.02美元，收报每桶50.89美元，本周跌幅超过3%，本月迄今下跌逾14%。该合约将于7月21日到期。

英国的北海Buzzard油田从周三开始因停电关闭，现已恢复生产。

伊朗开始将在海上存储了数月的石油付运到亚洲，之前该国与六大国签署了核协议，为解除伊朗石油禁运扫清了障碍。

美国汽油期货周五保持涨势，受助于近期的政府数据显示，美国汽油需求强劲。

但汽油期货本周下跌超过4%，为3月中以来最大单周跌幅，且连跌第五周。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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