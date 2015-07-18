布兰特和美国原油期货涨跌不一 但均连跌第三周

通用电气季度获利大增35.7% 因电力及再生能源业务强劲
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透纽约7月17日 - 布兰特原油期货周五上扬，美国原油期货走低，市场交投震荡，因预期伊朗将增加石油出口，限制了油价的表现，并拖累两合约连跌第三周。
Baker Hughes Inc (BHI.N)今日晚些时候公布的数据显示，本周美国石油钻井平台减少7座，之前两周为增加。消息扶助支撑油价。
“钻井平台数据是一个有利因素，可能扶助美国原油期价保持在50美元之上，我们可能会看到一些空头回补带动的涨势，”Price Futures Group的分析师Dan Flynn表示。
稍早，美元计价的原油因美元走强而受压。美元指数攀升至近七周高位，受助于周四公布的数据显示，美国上周初请失业金人口减少。
布兰特近月9月合约上涨0.18美元，收报每桶57.10美元，本周下跌近3%，本月迄今下跌超过10%。
布兰特8月合约周四到期。
美国8月原油期货仅小跌0.02美元，收报每桶50.89美元，本周跌幅超过3%，本月迄今下跌逾14%。该合约将于7月21日到期。
英国的北海Buzzard油田从周三开始因停电关闭，现已恢复生产。
伊朗开始将在海上存储了数月的石油付运到亚洲，之前该国与六大国签署了核协议，为解除伊朗石油禁运扫清了障碍。
美国汽油期货周五保持涨势，受助于近期的政府数据显示，美国汽油需求强劲。
但汽油期货本周下跌超过4%，为3月中以来最大单周跌幅，且连跌第五周。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。