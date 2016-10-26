焦点：2017年2月石油合约商品将受到OPEC减产协议最大冲击

路透新加坡10月26日 - 石油输出国组织(OPEC)各国部长准备下个月在维也纳开会，拟定出各方期待但仍充满不确定性的原油产量削减方案之际，石油交易商则忙着在期货及期权(选择权)市场布局卡位，以便利用减产协议的机会获利。

虽然OPEC如果在11月30日会议达成协议，可能最快12月1日就能生效，但交易商表示，受到最大价格冲击的将是2017年年初交割的合约，特别是2月期货，而不是现货市场。

“你之所以不会在2016年第四季价格看到任何冲击，是因为到11月作成这个决定，你将已经在交易1月或2月合约，”新加坡研究顾问公司Energy Aspects的原油分析师Virendra Chauhan指出。

即便是1月份的数据也不会受到太大影响，因为1月合约在会晤当天到期，所以2月合约会是覆盖此次会晤的首份合约。

市场数据显示，最近2月合约新部位在稳步增加。自从OPEC在9月28日暗示减产前景以来，期货市场2月未平仓合约已增长48%。

期权市场上，与2月合约相关的活动也出现跳增。

与2月看跌和看涨期权相关的部位均有增加，但前五大最受欢迎2月“执行价”看跌期权的规模几乎是前五大看涨期权的两倍。

这表明了参与者的整体防御策略，例如产油商，可能是在为部分将来的产量锁定价格下限。

3月期货未平仓合约自9月28日以来增长12.7%，2月和3月期货合约价格自那时以来则双双上涨约5.5%。3月期货合约也覆盖了供应可能调整的这段时间。

**2008年的情况不同**

OPEC上次减产提振市场是在2008年，当时正值全球金融危机。

那次减产于当年11月1日生效，减产的影响在该组织2009年1月的产量中才得到体现。OPEC在2009年1月的产量为2,869万桶/日，较两个月前的3,022万桶/日下降。

油价在去年10月末从60几美元大幅挫跌，今年1月在45美元左右靠稳，随后在年内反弹。

但当时的整体情况与目前有天壤之别。当时OPEC减产的幅度比现在计划的要大，削减150万桶/日，但出手行动是为了应对需求大幅减少的情况。

目前的主要疑虑在于供应。美国页岩油革命已经让美国挤身前三大产油国，而OPEC及后苏维埃时代的俄罗斯产出增加，导致生产过剩情形持久不退。

多数分析师表示，就算OPEC的确减产，全球生产仍将维持在高档，因此他们预期在达成协议后，价格也不会大幅跳涨。

Bernstein Energy本月将2017年布兰特原油价格预估从先前的每桶70美元下调至60美元。

“今年至今OPEC供应创纪录新高，加上全球经济成长预估转弱，且库存水准仍旧偏高，都是促使我们下调并拉平油价预估的原因，”Bernstein Energy称。

这样的观点也反映在布兰特原油期货的远期合约曲线，在当下和2008年所存在的区别上。

2008年时，就在预计OPEC将减产之前，布兰特原油远月价格呈现大幅正价差格局，六个月期远月价格较近月价格高出10美元以上。

当前六个月的远月价格较近月正价差幅度不到5美元，意味着市场人士认为减产的影响比2008年要小得多。

图表 - 布兰特原油期货2月及3月仓位比较

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图表 - 2月布兰特原油期权仓位

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图表 - 全球原油供需概况

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图表 - 2008年及2016年OPEC减产前的布兰特原油远期合约曲线

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(完)