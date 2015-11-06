中国原油期货合约可能推迟至明年推出--消息

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月5日 - 石油行业消息人士表示，中国原油期货合约推出时间可能延后至明年，因股市动荡和反腐调查扩大料推迟监管机构最终批准的时间。
该合约旨在挑战布兰特原油期货和美国西德州中质原油期货在全球市场中的地位。此前外界预期中国原油期货合约将于10月启动，但三位了解情况的高层消息人士称，该合约在2016年第一季之前不大可能推出。
该原油期货合约已经通过中国央行、海关和外汇监管机构的审批，最后一道关卡是中国证券监督管理委员会(证监会)。
但是今年夏季中国股市暴跌引燃对中国应对金融动荡能力的担忧。
“股市震荡令监管机构在推出新的金融产品方面更加犹豫不决，更不要说上海原油期货合约本身也面临挑战，”参与该合约准备工作的资深原油交易商说。
上海国际能源交易中心消息人士称，该交易中心希望年底前获得证监会的批准，这显示实际启动原油期货的时间将在2016年。
消息人士指出，反腐调查扩大至中国证监会等金融机构，可能会给正常的工作流程带来额外阻力。
上海国际能源交易中心负责媒体事务的官员称，该交易中心征集完对该合约交易规则的反馈意见后，正在推进其他准备工作。(完)
(编译 杜明霞；审校 徐文焰)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。