油价崩跌对各国利弊有别 经济差距或因此扩大

2015年1月6日在巴黎附近拍到的一家炼厂。 REUTERS/Christian Hartmann

路透华盛顿/新德里1月11日 - 美国经济强势复苏，欧元区步履蹒跚，而中国经济增长放缓，尽显全球经济形势的差异，而油价大跌或进一步扩大差距。

从表面上来看，原油价格走低理应有助于消费者和企业节省开支，并提振经济成长，至少对原油进口商来说是这样。

但是，对于那些面临经济停滞甚至是通缩的国家来说，物价恐面临下档压力却更加令人担心。

原油价格重挫近60%(从2014年中的逾115美元跳水至50美元)，很可能会让那些经济增长势头本来就比较强劲的国家进一步加速，从而把表现落后的国家甩在身后。

最近几周，美国和欧洲的央行人士在原油下跌是否将带来裨益的问题上明显看法分歧。

“这对于消费者和企业而言是巨大的利好消息，”旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周一表示。

威廉姆斯并不是唯一持这样看法的人。美联储12月会议记录显示，部分委员提出的观点认为，“能源价格下降对国内支出的促进作用可能会非常大”。

而欧洲央行首席经济学家普雷特2014年最后一天的讲话却并不乐观。就在普雷特讲话的几天后，数据显示欧元区自2009年以来首次陷入负通胀。

“由于近期油价下跌，通胀还将更低，甚至远远低于迄今为止的预估，”他并指出，若在以往欧洲央行本不会重视这类外部冲击，但现在做不到了。

“在一个通胀预期极度脆弱的...环境里，我们不能完全‘视而不见’。”

市场确定欧洲央行将采取类似美联储的做法，用新发行的货币购买公债。由于要照顾德国的担心，可能会对计划作出一定的限制，因此还不是那么肯定一定会给经济带来强烈刺激。

多数经济学家都同意，低油价会让美国经济受益，从而巩固今年升息的预期。不过也有一些经济学家指出，其它地方面临真正的压力。

“确实有几个地方看起来情况不错--像美国、英国和加拿大，但之后走软的速度却相当快，”Northern Trust首席经济分析师Carl Tannenbaum说。

“在如此重要的市场出现这么大的价格调整，如果不致使某些市场或地区实际导致某种动荡，那是相当罕见的。”

**产油国受损**

对于主要产油国来说，尽管海湾石油生产国可以靠储备安然无恙地躲过这次风暴，但油价大跌显然是不利因素。

俄罗斯面临的困境部分是因为西方就乌克兰问题对其进行制裁，但油价可能是预示经济严重衰退的更主要原因。只有油价在每桶100美元左右，俄罗斯预算才能正常运转。而在油价腰斩的情况下，俄罗斯必须大幅提高税收并节约支出，否则将严重消耗该国的外汇储备。

挪威则更加谨慎。该国不把石油收入用于预算支出，仅把过去储备的数千亿美元石油财富带来的回报用于支出。

但回报下降则意味着石油投资可能减少，而这将削减未来国家收入。

“挪威大陆国内生产总值(GDP)成长率将远低于以往，”挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)对路透表示，“(油田)利润开始变得越来越少。”

日本情况则更加复杂。日本央行已注入大笔资金来提升通胀率。

日本作为燃料进口大国，低油价将有助于经济，但可能不足以带动日本家庭和企业进行支出。

油价大跌使日本央行面临的情况复杂化，该央行正努力使通胀率从不到1%升至2%的目标，但该央行看到的正面影响多于负面。

“油价下跌短期内将打压整体物价，但从长远角度看，将帮助缩窄日本产出缺口，并带动物价上涨，”日本央行总裁黑田东彦12月25日对商界领袖表示。

**金砖国家形势分化**

俄罗斯的困境突显出金砖国家的命运大相迳庭。全球第二大经济体--中国，经济成长正在放缓，当局已两年来首次降息。

周五的数据显示，中国12月通胀率为1.5%，接近五年低位，反映出经济疲弱，这可能促使当局出台更多的刺激举措。

“今年通缩肯定是个风险，”香港花旗分析师Minggao Shen表示。

巴西正在利用高利率对抗高通胀问题；印度则在设法改善经济成长，该国经济年成长率超过5%。

由于石油占印度总进口的近三分之一，因此该国经常帐应该会有所改善，且通胀应会下滑。

油价崩跌，也让印度总理莫迪在10月解除对柴油的价格管制。实际上，这导致柴油的零售价急跌，进而提高个人可支配所得。

但迄今低油价反映了全球经济成长放缓，并且也是出口导向型经济体的一个警讯。

“全球油价下跌，代表了约有1.5兆(万亿)美元的资金,从全球产油国移转到原油进口国，而亚洲进口原油的工业国则是其中最大的赢家，”IHS Global Insight亚太首席分析师Rajiv Biswas表示。

“这些正面因素将有助于缓解中国2014年下半年经济成长放缓，以及日本经济成长疲弱的迹象。”(完)

(编译 洪曦/郑茵/于春红/戴素萍 审校 李爽/张涛)

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