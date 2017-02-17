美国原油期货小幅收涨 受OPEC或延长减产行动支撑

路透纽约2月16日 - 美国原油期货价格周四小幅收高，市场在美国库存攀升以及主要产油国可能延长减产行动之间进行权衡。

原油期货在盘初获得支撑，因此前有消息人士称，石油输出国组织(OPEC)可能考虑延长与非OPEC产油国达成的减产协议；若全球原油库存未降至目标水平，甚至有可能加大减产幅度。

油价在全天交易中于平盘上下小幅波动。美国原油期货结算价报每桶53.36美元，上涨0.25美元。布兰特原油期货结算价报55.65美元，下滑0.1美元。

自从OPEC与包括俄罗斯在内的其他出口国达成减产协议以来，油价就在5美元的狭窄波动区间内交投。减产协议要求将产量削减180万桶/日，以缓解供应过剩拖累油价的情况。

“我认为在这个狭小区间内会出现许多震荡交易，”Tradition Energy市场研究经理Gene McGillian表示，“我仍认为对未来(库存下降)的预期，依旧是市场的关注所在。”

一名OPEC消息人士表示，如果主要产油国能展现“有效的合作”，到了5月，供应协议就有可能被延长。

美国能源部周三表示，过去六周美国原油库存大增，上周美国原油与汽油库存触及纪录新高。分析师表示，若库存不开始快速下降，油价或将面临一波跌势。(完)