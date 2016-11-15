油价收低 但因OPEC减产希望重燃而从三个月低位反弹

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约11月14日 - 油价周一收低，但已从三个月低位反弹，因报导称，在本月稍后举行会议前，石油输出国组织(OPEC)成员国寻求解决内部对减产协议的分歧。
OPEC主要产油国沙特和其他成员国伊朗和伊拉克就如何降低供应，缓和全球供应过剩的情况意见分歧。自9月达成临时减产协议后，OPEC内部出现分歧，这重压指标原油价格。
彭博报导，卡塔尔、阿尔及利亚和委内瑞拉牵头推动消除主要OPEC国家之间的分歧。OPEC产油政策会议将在11月30日在维也纳举行。
彭博报导称，沙特、伊拉克和伊朗对如何分担减产仍然存在分歧。
阿尔及利亚通讯社周日报导，沙特能源部长法力赫称，OPEC内部对9月阿尔及利亚减产协议达成一致是必要的。
布兰特原油收报每桶44.43美元，下跌0.72%，盘中低见43.57美元。美国原油收低0.2%，报43.32美元，此前触及42.20美元低位。两份原油合约的日内低位均是8月11日来最低。
“OPEC产油量达到纪录高位，令市场担心（OPEC）能否达成减产协议，但我们相信，大部份OPEC产油国已经尽全力生产，”RBC Capital Markets能源策略部门董事Michael Tran说。
“目前（OPEC国家）积极推动生产是意料之中的，鉴于各产油国尝试在本月稍晚会议前为自身定位。”
石油输出国组织(OPEC)周五公布，10月石油产量上升，再创纪录高位，尽管其计划减产，这预示明年市场供应过剩情况将更严重。OPEC在月报中称，据其从二手消息来源收集的数据，10月每日产量为3,364万桶，较9月高出24万桶/日。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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