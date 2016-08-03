油价续跌且美国原油收在40美元以下 因库存忧虑持续

路透纽约8月2日 - 油价周二再次下跌，抹去了早盘的升幅，拖累美国原油跌穿40美元大关，因对库存过剩的持续忧虑抵消了盘初美元下跌带来的提振。

美国原油收跌逾1%，盘初上涨逾2%，交易员称，美国股市下跌重压油价。

“很多人在谈论成品油供应过剩替代原油供应过多，这是原油需求方面令人担心的迹象，”Landesbank Baden-Wuerttemberg石油分析师Frank Klumpp称。

美国原油收跌0.55美元，或1.4%，报每桶39.51美元，稍早反弹至40.91美元。周一，美国原油自4月以来首次跌穿40美元大关。

布兰特原油下跌0.34美元，或0.8%，收于41.80美元，盘中高见43.18美元。

美元触及六周低位，推动油价早盘走高，但随后美股.DJI跌至三周低位。

“我现在整体看多，但担心现在看多有点过早，”ICAP能源期货经纪商Scott Shelton称。

路透调查的分析师预计美国政府周三报告，美国原油库存上周减少140万桶。此前一周库存意外增加，终结了连续九周下跌的趋势。行业机构美国石油协会(API)将于周二美东时间下午4点30分发布原油库存数据。

全球燃料油库存过剩，炼厂生产巨量的柴油、汽油和航煤，原油仍供应过剩，因石油输出国组织(OPCE)主要产油国产量接近纪录高位。

对冲基金和其他投机客过去两个月内对原油和精炼油品愈加看跌，因汽油出现库存过多迹象。(完)