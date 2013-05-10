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货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 16:19 BJT

投行观点：高盛继续认为美国原油与布兰特原油价差会进一步缩窄，第三季最低可至5美元

路透5月10日 - 高盛周五表示，维持对西德克萨斯中质油与布兰特原油价差进一步缩窄的看法不变，认为今年第三季最低可跌至5美元。(完)
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