投行观点: 高盛调高美国原油与布兰特原油价差预估

* 预期2013年上半年西德克萨斯中质油(WTI)与布兰特原油价差达10美元

* 调降WTI价格预估3美元至每桶102.50美元

* Whiting炼厂大修时程延宕是价差扩大的原因

路透12月20日 - 高盛已调高西德克萨斯中质油(WTI)与布兰特原油间的价差预估,因该公司调降美国原油的价格预估,原因在于BP 公司Whiting炼厂大修时程延宕,将会使得库欣原油库存提取速度放缓.

该炼厂大修时程延后,将会使得印第安那州Whiting与库欣之间每日输油量可达18万桶的原油流动速度放缓.

Whiting炼厂可日炼33.7万桶,目前正在执行40亿美元的设备升级,但却在本月意外遭逢挫折,包括该厂最大的原油装置重启时程延后一个月,且多家承包商面临一项诉讼.

高盛周四在一份报告中表示,目前预期WTI与布兰特原油间的价差将会在2013上半年扩大至每桶10美元,先前预估为每桶4.5美元.

高盛预期2013下半年价差将收窄至5.50美元,高于先前预估的4.75美元.

WTI与布兰特原油价差备受原油交易商关注,交易商经常会对该价差下注.

近几年来该价差已经扩大至每桶超过20美元,因在美国扩大开发内陆原油之际流向中西部原油数量大增,且布兰特原油的主力指标北海原油产量下滑.

高盛调降2013年WTI价格预估3美元至每桶102.50美元,布兰特原油预估则持平于每桶110美元.

高盛先前一直预言WTI与布兰特原油间价差收窄,4月时预估价差可能在年底前收窄至每桶5美元.

2012年至今WTI与布兰特原油的实际平均价差为每桶17.43美元,远高于2011年12月路透月度调查分析师平均预估的8.20美元.

尽管Whiting炼厂大修时程延宕,高盛仍预期库欣库存将在2013上半年呈现下滑,但是降速将放缓.

"Whiting厂大修延宕,将导致原本会用掉的逾800万桶原油库存留在库欣,"高盛指出.(完)