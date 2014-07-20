油价下滑 从马航客机被击落及加沙局势引发的升势中回软

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透纽约7月18日 - 油价周五在淡静交投中下滑，但本周录得一个月内首次周线上涨，因在马航客机在乌克兰东部被击落以及以色列地面部队进攻加沙后，地缘政治风险加重。
马航坠机前一日，美国政府以俄罗斯未能抑制乌克兰的暴力活动为由，对俄罗斯实施迄今最严厉的制裁措施，目标对准与俄罗斯总统普京关系最密切的企业，以打击普京权力基础的核心。周四油价大涨约2%。
9月布兰特原油LCOc1跌0.65美元，收报107.24美元。扭转昨日升势。
美国8月原油CLc1微跌0.06美元，收报每桶103.13美元，盘中触及103.94美元日高。周四美国原油期货大涨1.99美元，部分扭转连跌三周走势。
周五油价升势停滞，因投资人对昨日逾一个月最大单日升幅获利了结。
Jefferies Bache能源衍生品部门高级副总裁Joseph Posillico表示，“周末前，投资人希望暂时了结一些获利。”
在上周跌穿100日移动均线，并在本周二跌穿200日移动均线后，美国原油期货今日重返两个重要水准之上。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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