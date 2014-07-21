油价因乌克兰忧虑而上涨 8月美国原油在到期前急升

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透纽约7月21日 - 油价周一上涨，因俄罗斯和西方紧张关系有可能不断升级，而8月美国原油在到期前急升。
油价最初下跌，因在周末，六大国决定和伊朗的核谈判延长四个月，且放松对伊朗的制裁，为伊朗可能增加石油出口打开大门。
不过，之后油市倾向利多的人气，因美国总统奥巴马向俄罗斯总统普京施力压力，要求亲俄的乌克兰分离主义者合作，对上周被击落的马航客机调查提供协助。
“因为担忧乌克兰暴力冲突不断升级，油市正消化地缘政治风险上升，”Tradition Energy分析师Gene McGillian说。
9月布兰特原油LCOc1上涨0.44美元，收报每桶107.68美元。
8月美国原油CLc1收涨1.46美元，报每桶104.59美元，该合约将在周二到期，投资人匆忙回补仓位。9月美国原油CLc1上升0.91美元，收报每桶102.86美元。
在地缘政治不确定性持续的情况下，市场预期美国俄克拉荷马州库欣的原油库存将大幅下降，也燃点油价上涨。库欣是美国原油合约的交割点。
在上周马航客机在乌克兰东部上空被击落后，投资者仍然对俄罗斯和西方的危机感到惴惴不安。欧洲进一步施压，可能将扩大对俄罗斯的制裁，令人担忧俄罗斯的石油供应。俄罗斯是全球最大产油国之一。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)