油价上扬 因美国原油库存减少和地缘政治风险持续

路透纽约7月23日 - 原油期货周三上涨，因上周美国原油库存降幅大于预期，以及东欧及中东地缘政治紧张局势持续。

美国能源资料协会(EIA)称上周美国原油库存减少400万桶后，在交易日大部份时间内，美国原油升幅大于布兰特原油，但布兰特原油后来追上，因交易商在收盘前回补空头。

“随着交易日快结束，投资人迅速回补空头或建立多头。没有人知道未来12个小时将发生什么，事后追悔不如事前稳妥。”咨询机构Oil Outlooks执行长Carl Larry表示。

EIA表示，库欣原油库存减少145万桶。库欣是美国原油期货交割点。

上周美国汽油和馏分油库存总计增加500万桶，汽油需求减少1%，限制了价格升幅。

乌克兰政府表示，两架战斗机周三在乌克兰东部叛军控制的地区被击落，可能是俄罗斯发射导弹造成。

一有影响力的乌克兰叛军领导人证实亲俄分离主义者拥有美国指用于击落马航MH17客机的那种防空导弹。[nL4S0PY4OJ]

布兰特9月原油LCOc1上涨0.70美元，收报每桶108.03美元，且在盘后交易中继续上涨，在1948 GMT，报108.19美元。

美国9月原油期货CLc1上升0.73美元，收报每桶103.12美元。

美国原油较布兰特原油贴水稍早跌至4.51美元，为近三个月低位，因美国炼厂使用率高企，暗示短期原油需求强劲和库欣库存在低水平。该贴水收盘时报4.91美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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