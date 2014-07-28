油价下跌 因供应过剩迹象和亚欧需求疲弱

路透纽约7月28日 - 油价周一下滑，因北海和西非原油供应过多迹象，以及欧洲和亚洲需求疲弱，抵销乌克兰和中东紧张局势不断升级的影响。

尽管迹象显示本周稍后对俄罗斯的制裁将更加严厉，但实货北海和西非原油贴水不断走宽，对期货市场的人气的打击加深。

“市场目前焦点在疲弱的基本面，”Tradition Energy分析师Gene McGillian说，“如果不是消化地缘政治风险，油市将跌得更低。”

9月布兰特原油LCOc1下跌0.82美元，收报每桶107.57美元，日低在107.01美元。

9月美国原油期货CLc1下跌0.42美元，收报每桶101.67美元，高于日内低位100.90美元。

马上装运的北海原油船货比较迟装运的合约贴水扩宽，较近月期货合约贴水逾1.50美元。

交易商表示，约3,000万桶8月装运的西非原油还未售出，9月船货已可获得，进一步打压市场。

美国成屋待完成销售报告令油价进一步受压。全美不动产协会(NAR)周一公布，美国6月成屋待完成销售指数较上月下降1.1%，至102.7，预估为增长0.5%。美国6月成屋待完成销售较2013年6月下降7.3%。

在下午交易中，布兰特原油和美国原油缩减跌幅，因市场消化欧美领导人同意就乌克兰危机对俄罗斯实施进一步制裁的消息。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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