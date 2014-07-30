油价重挫 因供应充裕且需求疲弱

路透纽约7月30日 - 油价周三重挫，布兰特原油期货领跌，因欧洲和亚洲供应过剩，美国原油期货跟随跌势，尽管美国上周原油库存降幅大于预期。

美国能源资料协会(EIA)公布的周度报告显示，上周原油库存减少370万桶，而汽油和馏分油库存增加。美国原油库存降幅大于预期促使油价在早盘中段短暂上涨，但布兰特原油和美国原油很快就转跌，因对需求疲弱、供应过剩的担忧犹存，且美国和全球的经济指标表现不一。

“我对市场对EIA数据没有更强烈的反应有些意外，”Tradition Energy分析师Gene McGillian表示，“市场显示出疲惫的迹象，正等待一个强劲的因素影响。”

9月布兰特原油LCOc1收挫1.21美元，收报每桶106.51美元，9月美国原油期货CLc1下跌0.70美元，收报每桶100.27美元，日低报99.90美元。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三进一步推进缩减购债刺激措施的计划，上调对美国经济状况的评估，但重申不急于升息。

EIA周报还显示库欣(美国原油期货合约交割地)的库存减少92.4万桶，至1,790万桶，为六年最低。

布兰特原油期货盘初领跌，因对关键地区政治紧张局势的担忧被供应充裕所抵消。

交易商表示北海和西非实货原油市场供应过剩，卖家大打折扣以图吸引炼厂等买家。(完)

(编译 李军; 审校 于春红)

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