油价结束四日连跌收高 交易商逢低吸纳

孟山都终止向迪尔出售旗下农用设备业务的交易
路透芝加哥5月1日 - 全球最大的种子公司孟山都(Monsanto)和美国最大的农用机械制造商迪尔(Deere)周一称，孟山都已终止将旗下Precision Planting农用设备业务售予迪尔的协议，就此结束与反垄断机构就该交易的法律纷争。
路透纽约1月7日 - 油价周三收高，为五个交易日内首见，因在油价两日重挫约10%且指标布兰特原油期货跌穿50美元后，交易商逢低吸纳。
美国公布的周度库存数据显示，上周原油库存意外减少，扶助油价扭转稍早跌势，不过汽油和馏分油库存增幅创纪录。
纽约盘初，油价下挫，延续跌势，因此前欧元区公布的通胀数据五年内首次录得负值。在美国能源资料协会(EIA)公布库存数据后，油价反弹。
布兰特原油结算价报每桶51.15美元，微升0.05美元。在欧元区公布通胀降幅大于预期后，布兰特原油期货触及日低49.66美元。
美国原油收高0.72美元，报48.65美元，盘中一度升至49.31美元。
布兰特原油期货较美国原油期货溢价收窄至10月中来最低的2.50美元。
部分交易商表示，在油价自6月高位损失逾半，特别是在过去两日暴跌10%后，油市可能正处在交叉路口。
但其他交易商认为，周三的反弹可能只是另一波跌势前的喘息。
EIA公布，上周美国汽油和馏分油库存增幅创纪录，猛增超过1,900万桶，因全球原油供应过剩开始转化为燃油库存猛增。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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