油价恢复深跌下挫5% 因高盛下调油价预估且美国四大炼厂停运

路透纽约1月12日 - 原油价格周一劲跌5%，至约六年最低，将纪录以来油价第二长跌势延续，此前高盛警告油价将进一步下跌，且海湾产油国没有减产迹象。

四家美国东部和中西部大型炼厂同时停运的少见情况令投资者忧虑加重，因炼厂停运可能导致原油供应过剩的局面加剧。

布兰特原油大跌2.68美元，或逾5%，结算价报每桶47.43美元，为2011年来第三大单日跌幅，且是2009年3月来最低的收位。这是布兰特原油在过去12个交易日中第10日下跌。

美国原油下跌2.29美元，结算价报46.07美元，领跌原油和成品油市场。汽油和取暖油期货下跌约3%，炼厂停运的消息发布后引发一些买盘。

“我认为短期可能跌至40美元，但似乎事态的发展比预期更快，”Tyche Capital Advisors的Tariq Zahir说。

高盛将布兰特原油三个月价格预估从每桶80美元下调至42美元，将美国原油三个月价格预估从每桶70美元下调至41美元。

美国四家炼厂周末因寒冷天气或未知起因的火灾停止运作，它们的日产能总计超过100万桶，其中三家炼厂在周一重开，第四家在俄亥俄州利马的炼厂，预计将停止运作一个星期。

尽管油价跌至新低，但看似沙特及其海湾产盟国维护市场份额的决心丝毫没有动摇，没有理会委内瑞拉和伊朗通过外交途径提出的减产要求。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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