原油期货创逾两年最大单日升幅 因期权到期前有空头回补

路透纽约1月14日 - 油价在周三尾盘劲升，创逾两年来最大单日涨幅，因期权到期前有空头回补。

美国原油和布兰特原油没有理会美国政府的原油库存报告，因市场反而将焦点放在技术面。美国能源资料协会(EIA)公布上周美国原油库存增幅远超预期，因美国原油生产急升。

布兰特原油上涨2.10美元，或4.5%，结算价报每桶48.69美元，为2012年6月来最大单日百分比升幅。周二日内低位为45.19美元，此为2009年3月来最低。

美国原油结算价报每桶48.48美元，上涨2.59美元或5.6%，今日涨幅为2012年8月来最大。美国汽油期货领涨，因炼厂使用率下降，汽油期货升幅超过6%。

尽管今日攀升，但原油价格仍在六年低点附近。自6月油价暴跌近60%，因全球供应强劲，超过不断下滑的需求。

“期权到期肯定是今日收盘前急升的主要原因。”iitrader.com LLC管理期货部门董事Oliver Sloup表示。

美国能源资料协会(EIA)数据显示，上周美国原油库存增加540万桶，较分析师原本预期的增幅多10倍。上周库欣原油库存增加180万桶。库欣是美国原油合约的交割点。

布兰特原油期货较美国原油期货溢价周三一度降至仅剩几个美分，收盘报70美分。

周二收盘后，世界银行下调今明两年全球经济预估，巩固了对供应过剩的能源市场需求增长迟滞的担忧。(完)

(编译/审校 利棣儿/李军)

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