油价下跌 受美国原油库存升至纪录高位拖累

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透纽约2月11日 - 油价周三下跌最多3%，因美国原油库存升至纪录高位，且分析师和交易商称市场下跌幅度将可能超过预期减产带动油价在过去两周的反弹幅度。
美国政府数据显示，上周美国原油库存增加约500万桶，至近4.18亿桶，为1982年编纂数据来最高水平。路透调查显示，分析师原本预计上周美国原油库存增加约400万桶。
美国原油库存升至纪录高位，显示油市每日仍有约200万桶的过剩供应。分析师表示，供应过剩使去年夏季开始的油价跌势无法形成底部。
“今日的下跌证明因油企削减资本支出和钻井平台减少带动的油价反弹还不足以形成趋势，”Tradition Energy高级分析师Gene McGillian说。
布兰特原油盘中跌穿每桶55美元的支撑位，结算价报每桶54.66美元，下挫1.77美元，或3.14%。
美国原油结算价报每桶48.84美元，下滑1.18美元，或约2%。
FOREX.com技术分析师Fawad Razaqzada称，布兰特原油可能跌至每桶53美元，美国原油可能跌穿47.50美元。
因全球供应过剩令油价过去七个月持续下跌后，在过去九个交易日中，油价有五日上涨，交易商称主要因为回补空头。
据科威特报纸al-Rai周三援引石油部长奥马尔(Ali al-Omair)的话报导称，预期原油价格将在2015年下半年上扬，年底时可能升至60美元。
(编译 利棣儿；审校 母红)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)