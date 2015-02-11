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国际财经 | 2015年 2月 12日 星期四 07:27 BJT

油价下跌 受美国原油库存升至纪录高位拖累

路透纽约2月11日 - 油价周三下跌最多3%，因美国原油库存升至纪录高位，且分析师和交易商称市场下跌幅度将可能超过预期减产带动油价在过去两周的反弹幅度。

美国政府数据显示，上周美国原油库存增加约500万桶，至近4.18亿桶，为1982年编纂数据来最高水平。路透调查显示，分析师原本预计上周美国原油库存增加约400万桶。

美国原油库存升至纪录高位，显示油市每日仍有约200万桶的过剩供应。分析师表示，供应过剩使去年夏季开始的油价跌势无法形成底部。

“今日的下跌证明因油企削减资本支出和钻井平台减少带动的油价反弹还不足以形成趋势，”Tradition Energy高级分析师Gene McGillian说。

布兰特原油盘中跌穿每桶55美元的支撑位，结算价报每桶54.66美元，下挫1.77美元，或3.14%。

美国原油结算价报每桶48.84美元，下滑1.18美元，或约2%。

FOREX.com技术分析师Fawad Razaqzada称，布兰特原油可能跌至每桶53美元，美国原油可能跌穿47.50美元。

因全球供应过剩令油价过去七个月持续下跌后，在过去九个交易日中，油价有五日上涨，交易商称主要因为回补空头。

据科威特报纸al-Rai周三援引石油部长奥马尔(Ali al-Omair)的话报导称，预期原油价格将在2015年下半年上扬，年底时可能升至60美元。

(编译 利棣儿；审校 母红)

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